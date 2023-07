La mort de Gurvinder Nath, victime d’une attaque lors d’une livraison de repas plus tôt ce mois-ci, suscite la consternation chez ses proches. Ceux-ci organisent un rassemblement en son honneur samedi pendant que la police est toujours à la recherche des assaillants.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la police régionale de Peel a présenté une mise à jour sur l’enquête entourant la mort du résident de Brampton.

Selon les autorités, les assaillants ont passé une commande le 9 juillet dernier à la pizzeria où travaillait l'homme de 24 ans de manière à attirer le livreur à l’intersection des routes Britannia et Creditview, à Mississauga.

Ce dernier aurait été interpellé par plusieurs personnes qui tentaient de voler son véhicule. S'en est suivi une altercation physique lors de laquelle M. Nath a été gravement blessé.

Il a alors été transporté à l’hôpital dans un état critique, où il est décédé des suites de ses blessures le 14 juillet.

Tous les motifs potentiels sont explorés dans cette enquête, mais pour le moment tout indique que Gurvinder était une victime innocente , a déclaré l’inspecteur Phillip King.

Le véhicule retrouvé par les policiers

Les enquêteurs disent avoir retrouvé le véhicule volé du livreur dans les heures suivant l’attaque. Après un examen médico-légal, plusieurs éléments de preuve ont été identifiés dans le véhicule.

La police estime que les assaillants ne s’attendaient probablement pas à ce que la victime subisse des blessures aussi sérieuses, ce qui les a incités à abandonner la voiture rapidement après l’affrontement.

Ouvrir en mode plein écran La police régionale de Peel est à la recherche d'une Hyundai Accent blanche. Photo : Police régionale de Peel

Les enquêteurs disent par ailleurs suivre la trace d’un véhicule suspect, une Hyundai Accent blanche, qui aurait été observée à plusieurs reprises dans le secteur où s’est déroulée l’attaque dans les heures précédant les évènements. Le véhicule en question a un dispositif qui émet une lumière bleue distinctive dans le haut du pare-brise.

Un étudiant qui avait de grandes ambitions

Originaire de l’Inde, Gurvinder Nath est arrivé au Canada en 2021 pour poursuivre ses études.

C’était une personne très gentille avec de grandes ambitions et qui travaillait fort , a confié en entrevue Jaswinder Meelu, un ami de l’étudiant.

Ouvrir en mode plein écran Gurvinder Nath était âgé de 24 ans. Photo : Police régionale de Peel

Ce dernier poursuit actuellement des démarches pour rapatrier le corps de M. Nath dans son pays natal. Une campagne de sociofinancement a notamment été mise sur pied pour rembourser les coûts de la démarche.