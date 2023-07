Quatre agentes de soutien clinique du CIUSSS démissionnent

Désillusionnées et déçues, quatre agentes de soutien clinique du Centre intégré universitaire (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont obtenu leur diplôme l’an dernier démissionnent.

Après avoir suivi une formation de 12 semaines, incluant un stage de quatre semaines, les salariées dénoncent un programme gouvernemental bâclé et inadapté aux besoins du milieu.

Je n’étais pas formée pour être une plante verte. Ce n’est pas ça qu’ils nous ont appris

Kathy Fortin et ses collègues Marie-Ève Bouchard et Marie-Ève Lavoie ont toutes quitté le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des derniers mois, le cœur rempli d’amertume et de découragement.

Les trois femmes et une consœur qui préfère garder l’anonymat fondaient beaucoup d’espoir dans le programme gouvernemental lancé par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2020.

L’objectif était de former des agents de soutien clinique pour prêter main forte en milieu hospitalier et en CHSLD , où les infirmières sont à bout de souffle.

Elles se sont retrouvées dans une situation floue, à faire des tâches qui n’avaient rien à voir avec leur formation et à parfois se tourner les pouces pendant des heures.

C’est un cours qui a mal été monté par le gouvernement. Avant de monter un cours comme ça, le gouvernement devrait se déplacer et vérifier ce dont les hôpitaux ont besoin […]. Ce cours-là, il n’est même pas reconnu par les CIUSSS , dénonce Kathy Fortin.

Ouvrir en mode plein écran Kathy Fortin, Marie-Ève Bouchard et Marie-Ève Lavoie ont fait la formation accélérée d'agent en soutien clinique. Elles ont récemment démissionné parce qu'elles étaient d'avis que le CIUSSS n'était pas préparé à les recevoir. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Au terme de leur formation pour laquelle elles ont reçu une bourse de 4000 $, les agentes devaient s’engager à travailler dans une installation du CIUSSS pendant un mois.

Deux d’entre elles ont quitté avant l’échéance et ont dû payer en partie ou en totalité la bourse reçue.

Elles ont essayé tant bien que mal de poursuivre, mais se sont senties abandonnées.

C’est le cas de Marie-Ève Lavoie, qui a subi transfert après transfert et qui s’est fait refuser des postes. Fatiguée, elle s’est tournée vers un emploi dans une pharmacie privée.

J’ai décidé que c’était assez parce que ça me faisait faire beaucoup d’angoisse. Moi ça a été que le un an là, je changeais de place en place , a-t-elle raconté.

Les quatre femmes ont l’impression d’avoir été flouées, alors qu’on leur faisait miroiter un avenir rempli de possibilités.

J’étais une belle plante verte aussi , lance Marie-Ève Bouchard.

Peintre en bâtiment au CIUSSS, elle ne pouvait plus exercer sa profession pour des raisons de santé. Marie-Ève Bouchard a cru pouvoir dénicher l’emploi idéal comme agente en soutien clinique. Elle s’est retrouvée à changer des lits et à faire du ménage, le moral à plat.

Je me suis dit : bon, c’est un beau cours. Je vais être là jusqu’à 65 ans, même si ça me le permet. Finalement, non , s’est-elle résignée. Marie-Ève Bouchard est actuellement en congé sans solde et occupe un autre emploi.

D'autres démissions

Récemment, l’ex-conseillère municipale de Saguenay Christine Boivin a dénoncé les failles du programme. Elle a suivi la formation, mais s’est vu refuser un poste qui a été accordé à une personne qui n’était pas formée pour faire le travail.

Les employées démissionnaires rappellent que sur la quinzaine d’agents de soutien clinique formés dans leur cohorte, six ont quitté leur emploi.

Aujourd’hui, elles sont heureuses dans leurs nouvelles fonctions dans le secteur privé. Deux d’entre elles travaillent auprès des personnes âgées et se sentent utiles et valorisées.