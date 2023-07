Au cours de la dernière semaine nationale de soins infirmiers, l’infirmière Élisabeth (aussi nommée Betty-Anne) Paradis a été lauréate d'un prix pour l’ensemble des réalisations en soins infirmiers.

L'hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) lui a décerné ce prix pour souligner sa contribution et son dévouement exceptionnel pendant ses 57 ans de carrière, dont plus de 4 décennies auprès de patients atteints d'hémophilie.

Cela a été une surprise pour moi , confie Mme Paradis.

J’ai reçu un courriel de quelqu’un que je ne connaissais pas, et je l’ai effacé sans le lire. Le lendemain, j'en ai reçu un autre m’invitant à me rendre à la cérémonie de remise de prix. Les collègues savaient que j’étais parmi les récipiendaires. Moi, je ne savais pas , raconte Élisabeth Paradis.

Publicité

Une reconnaissance méritée, selon ses supérieurs hiérarchiques.

Betty-Anne est connue d’un bout à l’autre d’ HSN pour son dévouement envers l’amélioration de l’expérience du patient et la promotion des soins fondés sur les connaissances et axés sur le patient , explique dans un communiqué Jennifer Michaud, gestionnaire clinique à HSN .

Betty-Anne a été très appréciée et aimée pour son dévouement envers les patients et les services exemplaires qu’elle a fournis aux Ontariens du Nord vivant avec le VIH et l’hémophilie , ajoute le Dr Roger Sandre, spécialiste des maladies infectieuses.

Le travail que Mme Paradis a accompli à l’appui des personnes souffrant de troubles du saignement et du VIH lui a valu de nombreuses distinctions, y compris la Médaille du jubilé d’or de la reine.

Publicité

Parcours riche en expériences

Élisabeth Paradis a commencé sa carrière d’infirmière en 1966.

Elle sert les patients du Grand Sudbury depuis 1967.

J’ai toujours aimé être infirmière. J’ai travaillé dans diverses cliniques. C’était toujours un plaisir de servir les gens.

Elle se rappelle que c’est en 1980 que le programme de soins ambulatoires pour les cas d'hémophilie a démarré.

Le poste a été offert aux infirmières. Je fus la seule à postuler à cet emploi. Ça fait 43 ans que je m’occupe des personnes atteintes d'hémophilie , relate-t-elle.

Elle a fait partie, par la suite, de la Fédération mondiale de l’hémophilie, ce qui lui a permis de se rendre dans plusieurs pays pour animer des ateliers relativement à ce trouble de la coagulation.

Ouvrir en mode plein écran L’infirmière Élisabeth Paradis est lauréate du Prix pour l’ensemble des réalisations en soins infirmiers. Photo : Horizon Santé-Nord

Sa réalisation la plus remarquable, comme le rappelle Jennifer Michaud, est sans doute le lancement du Camp Wanakita, un camp d’été pour les enfants vivant avec l’hémophilie.

Mme Paradis continue d'y donner son temps bénévolement comme infirmière.

On a organisé un camp en 1992, le seul qui acceptait les enfants vivant avec le VIH . Cela fait 30 ans que j’y vais chaque été y rester une semaine avec les enfants , indique Mme Paradis.

C’est un souvenir qui marquera toujours ma vie.

Un dévouement reconnu par tous

Keisha Velcich travaille comme secrétaire médicale au programme Haven et hémophilie à Horizon Santé-Nord depuis cette année.

Elle connaît toutefois Élisabeth Paradis depuis 32 ans, parce que c’est celle-ci a pris soin de son père et de son fils pendant plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran Élisabeth Paradis, lauréate du prix, entourée de ses collègues de service Tammy Bourque et Keisha Velcich. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

Lorsque mon fils est né, c'est elle qui a été la première à être informée du diagnostic de son hémophilie. Et elle s’occupait de tout : plan de soins, médecins impliqués, références nécessaires, médicaments. Elle m’encourageait, et c'est cela que j’avais besoin dans cette situation de détresse , dit Keisha Velcich.

Tammy Bourque, elle, est infirmière autorisée responsable du programme Haven et hémophilie à Horizon Santé-Nord. Elle affirme aussi que le dévouement et le professionnalisme d’Élisabeth Paradis sont sans faille.

Ouvrir en mode plein écran Tammy Bourque, infirmière autorisée responsable du programme Haven et hémophilie à Horizon Santé-Nord. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

Si l'on consulte le dictionnaire Webster à propos d'une infirmière et de toutes les attributions d'une infirmière, la photo de Betty-Anne devrait s'y trouver , s'exclame-t-elle.

Elle est sincère, elle travaille très bien avec tous les clients, enfants, adultes, et ce fut un plaisir d'être encadrée par elle au cours des dix dernières années.