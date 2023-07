Une citoyenne dénonce le ton d’un avertissement reçu de la Ville de Trois-Rivières

Joan Hamel a reçu la visite d’un huissier qui lui a remis un avertissement signé par une avocate des services juridiques de la Ville de Trois-Rivières. Cet avertissement de trois pages lui a été fait après qu’elle ait émis un commentaire sur les médias sociaux où elle s’exprimait au sujet d’un haut fonctionnaire de la Ville qu’elle jugeait incompétent.

Selon la Ville, le commentaire contreviendrait à la Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières . Le commentaire en question a été fait dans un forum de discussion politique sur Facebook, sous un reportage de Radio-Canada concernant le Carrefour 40-55.

En entrevue à Radio-Canada, Joan Hamel estime avoir le droit d’émettre son opinion. Je pense qu’on peut se questionner sur les compétences de l’administration municipale, je pense que c’est mon droit, c’est ma liberté d’expression. Je n’ai nommé personne.

À écouter : Joan Hamel en entrevue à Toujours le matin

Joan Hamel, accompagnée d’un groupe de citoyens, avait convoqué la presse ce matin pour dénoncer ce qu’elle qualifie de tentative de bâillonnement.

La citoyenne considère inacceptable cette façon de faire de la Ville.

Où s’en va la démocratie à Trois-Rivières et notre droit de s’exprimer librement? Je demande des excuses publiques de la part de la Ville et du maire Jean Lamarche. Car, en bout de ligne, c'est lui le maire qui est imputable de telles actions antidémocratiques envers les citoyens et les citoyennes de Trois-Rivières.

Une situation qui inquiète

Le chef d'Action Trois-Rivières, Jean-Claude Ayotte, craint que d’autres citoyens n’aient peur de s’exprimer à l’avenir. Je comprends que des citoyens vont peut-être se sentir freinés dans l’expression de leur opposition sur des décisions qui sont prises à l’hôtel de ville. Mais il ne faudrait pas en arriver là. Ça serait dommage pour notre vie démocratique ici. Il invite la population à continuer de s’exprimer.

De son côté, l’ancienne conseillère municipale et politologue, Mariannick Mercure, interprète cette démarche de la Ville comme une commande politique. Je n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé, qu’est-ce qui se passe dans la tête des gens présentement. Comment est-ce que le cabinet peut penser que c’est une bonne idée de demander ça au juridique, comment est-ce que le juridique, les avocats de la Ville ont pensé que c’est une bonne idée d’aller avec cette commande politique-là.

La Ville et le cabinet du maire ont préféré ne pas accorder d’entrevue à ce sujet. Nous ne commentons aucun dossier qui est traité par les services juridiques.

Publicité

Toutefois, certains conseillers municipaux ont accepté de répondre à nos questions..

Le conseiller Dany Carpentier estime que ce n'est pas à lui déterminer si la mesure est adéquate ou non, mais qu’il fallait à un certain moment veiller aux possibles dérapages pour établir les bases de travail. [Quand] on est citoyen et qu’on n’accepte pas et qu’on questionne une pratique de la Ville, on doit s’adresser à un élu. Les élus sont imputables publiquement de leurs décisions, les fonctionnaires ne le sont pas, c’est important de bien le distinguer.

Quant au conseiller Pierre-Luc Fortin, il s’inquiète de la situation actuelle à la Ville. Là, on a vu des mesures que j’ai dénoncées moi-même comme étant très musclées, des mesures de sécurité démesurées à l’hôtel de ville. Je pense qu’on crée un mur avec les citoyens.

Il invite les citoyens à ne pas se décourager. Continuez à être critiques à l’égard de votre administration municipale, vis-à-vis vos élus. Il le faut. Que les critiques soient positives ou négatives, ça va nous aider à construire notre ville ensemble.

D'après une entrevue réalisée à Toujours le matin et les informations de Jonathan Roberge