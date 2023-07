Un couple de Richmond Hill, en Ontario, a obtenu gain de cause au sujet de sa mésaventure au poste-frontière de Lewiston-Queenston en 2012. Un tribunal lui accorde 70 000 $ en dédommagement pour avoir été appréhendé de façon injustifiée, parce que le site informatique de la GRC sur les antécédents judiciaires des Canadiens comportait des erreurs, faute d'avoir été mis à jour.

Le juge Ranjan Agarwal, de la Cour supérieure de l'Ontario, n'a pas mâché ses mots pour donner raison à Sulochana Shanthakumar et à Santha Kumar Mylabathula, qui poursuivaient les deux corps policiers et l'Agence des services frontaliers depuis 10 ans.

La frontière devrait être un lieu de sûreté, de sécurité, de confort et de courtoisie. C'est là que les Canadiens se sentent les bienvenus, qu'ils soient partis pour la journée ou pour toute une vie , écrit le juge dans une décision cinglante.

Or, pour Mme Shanthakumar et M. Mylabathula, le 4 juillet 2012, la frontière est devenue impénétrable , poursuit-il.

Au lieu d'être accueillis comme ils auraient dû l'être, leurs droits ont été bafoués par des services de police, qui ont accumulé des erreurs déraisonnables à leur sujet , ajoute-t-il.

Le couple âgé avait été arrêté par la police régionale du Niagara au pont qui relie l'État de New York à l'Ontario.

Allégations des plaignants

Dans leur plainte, Sulochana Shanthakumar et Santha Kumar Mylabathula avaient expliqué qu'ils avaient été traumatisés par la façon dont ils avaient été traités et qu'ils étaient devenus méfiants à l'égard des autorités.

L'homme et son épouse avaient été menottés et détenus pendant six heures au total.

Rien d'illégal n'avait été trouvé quand leur voiture avait été fouillée, mais une vérification de leurs passeports avait sonné l'alarme dans la banque de données de la GRC sur la vérification des antécédents judiciaires.

Le site de la GRC a signalé aux douaniers qu'ils étaient accusés de fraude et qu'il leur était interdit de quitter la province.

Ouvrir en mode plein écran Le juge Ranjan Agarwal, de la Cour supérieure de l'Ontario, a rendu un jugement de 47 pages le 17 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

À l'arrivée des policiers, les deux Ontariens avaient été arrêtés pour avoir enfreint leurs conditions de remise en liberté, menottés, fouillés et emmenés au poste de police pendant trois heures.

Or, ces accusations avaient été retirées dans le passé, mais les données n'avaient pas été corrigées sur le site.

Selon les documents, une caméra de surveillance avait même capté l'attente du couple en détention au poste de police.

On y voit Mme Shanthakumar à genoux par terre en train de pleurer et on l'entend dire à un policier qu'elle se sent comme un animal .

Insouciance des autorités

Ni l'Agence des services frontaliers du Canada ni la police régionale du Niagara n'avaient toutefois vérifié les informations sur le site de la GRC , même après que le couple eut insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur.

Mme Shanthakumar est morte en 2021, mais le magistrat aura donné raison au couple âgé, qui était marié depuis 50 ans.

Il souligne que Mme Shanthakumar et M. Mylabathula ne représentaient aucune menace, mais qu' ils ont été traités comme des criminels et jetés en prison .

Ouvrir en mode plein écran Le Service de police régional du Niagara devra payer 40 000 $ aux plaignants pour arrestation injustifiée. Photo : Radio-Canada

Le juge rappelle que les autorités fédérales ne leur ont pas permis d'appeler leur avocat ou leur fille pour éclaircir le malentendu.

Un coup de fil à 4 h du matin a clairement montré que l'information était erronée; Mme Shanthakumar et M. Mylabathula n'auraient jamais dû être détenus, voire arrêtés , explique-t-il.

Pendant plus de six heures, ils ont éprouvé peur, stress, gêne et humiliation, parce que les autorités ne savaient pas ou ne se s'étaient pas souciées d'utiliser correctement une banque de données , conclut-il.

Le magistrat précise en outre que le couple n'a reçu aucune excuse lorsque le malentendu a finalement été dissipé.

Ouvrir en mode plein écran L'insouciance de la GRC lui aura coûté 30 000 $ en dédommagement à verser aux plaignants. Photo : Steve Bruce

Il ordonne donc à la GRC de payer 30 000 $ en dommages-intérêts généraux et punitifs à la succession de Mme Shanthakumar et à son mari, et à la police régionale du Niagara de leur verser 20 000 $ chacun, pour un total de 70 000 $.

Le juge a rejeté en revanche leur poursuite de 30 000 $ contre l'Agence des services frontaliers du Canada, mais uniquement parce qu'elle avait été déposée après le délai de prescription de trois mois.

Dans un communiqué, la GRC écrit qu'elle va prendre le temps d'étudier la décision avant de se prononcer.

La police régionale du Niagara voulait elle aussi bien examiner la décision et considérait qu'il serait inapproprié de la commenter tant que les délais d'appel n'étaient pas écoulés.