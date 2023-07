Un prêtre suisse ouvre une nouvelle voie d’escalade libre sur le Chief de Squamish

Après avoir, du jour au lendemain, laissé de côté sa carrière de grimpeur pour rentrer dans un monastère catholique, le Suisse Didier Berthod fait un grand retour remarqué en escalade, avec l’ouverture d’une nouvelle voie sur le Stwamus Chief de Squamish.

Ce mur de granite de 600 mètres est considéré comme l'une des ascensions les plus difficiles du Canada. Didier Berthod, l'a non seulement gravi en escalade libre, mais il a ouvert une nouvelle voie surnommée la fissure du destin .

Basé à Squamish, le grimpeur Stu Smith considère cette fissure comme l’une des plus difficiles du monde. Pour lui, Didier Berthod est un héros de la grimpe . De le voir revenir en si grande forme, c’est vraiment inspirant , dit-il dans un message sur Instagram.

Ouvrir en mode plein écran Didier Berthod soutient qu'il est vraiment impressionnant d'escalader le Stawamus Chief et d'avoir 600 m de vide sous ses pieds. Photo : Pat Valade

Passionné de l’escalade en fissure

Comme des cristalliers en montagnes, en quête de minéraux, Didier Berthod essaie de trouver des fissures partout où il va. A Squamish, il pensait qu’il était encore possible d’en identifier.

Je suis tombé sur un topo d’escalade, dans lequel il y avait une photo d’un grimpeur, non pas sur cette fissure, mais elle était à côté. On voyait la fissure et je me suis dit "houla, c’est intéressant!" , raconte-t-il.

En escalade libre, on ne comprend pas bien le défi. Du moment que tu arrives au sommet, on pense que c’est bon. Mais l’idée, c’est de réussir à grimper l’itinéraire sans utiliser de moyens artificiels pour progresser et sans tomber non plus : réussir, d’un seul coup , explique Didier Berthod.

Sa corde, son baudrier, ses mousquetons : ce matériel ne sert qu’à garantir sa sécurité, dit-il.

Tout plaquer pour Dieu

Jusqu’à 25 ans, Didier Berthod a fait de l’escalade à un niveau semi-professionnel. Il a ensuite tout abandonné, incluant sa partenaire et son enfant à Squamish, pour entrer dans un monastère catholique, où il est resté 13 ans, après avoir vécu une expérience mystique .

Ça m’a donné la conviction que Jésus était l'ultime réponse à toutes les questions existentielles et que ça valait la peine de tout plaquer pour Dieu.

Je suis retourné à un christianisme plus humaniste, et ensuite j’ai découvert avec des études sur les origines du christianisme que, sans doute, Jésus était un personnage fictif. [...] Aujourd’hui, je sais plus trop ce que je suis , dit-il en riant.

Depuis, Didier Berthod est revenu à Squamish, il raconte avoir renoué avec sa famille, et être retombé amoureux de la mère de son enfant. Il ne serait pas fermé à l’idée de redevenir grimpeur professionnel, mais il estime qu’il aura désormais toujours ce rapport très libre à l’escalade , qu’il n’avait pas auparavant.

Je ne veux pas non plus devoir faire un post Instagram chaque jour, ce qui est peut-être devenu le pendant du professionnalisme de l’escalade aujourd’hui , s’amuse-t-il.

Ce n’est pas existentiel, c’est une passion. Je n’ai plus besoin de cet art pour être heureux, mais je suis heureux de faire cet art.

Avec les informations de l'émission Panorama