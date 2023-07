Cinq films à voir au Festival Fantasia 

Le coup d’envoi du 27e Festival Fantasia a été donné jeudi à Montréal, avec plus de 120 longs métrages et 200 courts métrages à voir dans différentes salles de la ville. Adeptes de films d’horreur, de thrillers ou de comédies qui s’aventurent hors des sentiers battus, voici cinq films à ne pas manquer.

Vincent doit mourir de Stéphan Castang (France)

Vincent doit mourir, premier long métrage de l’acteur, réalisateur et scénariste français Stéphan Castang, part d’une prémisse terrifiante. Vincent, employé de bureau sans histoire, se fait soudainement agresser par une stagiaire, puis les attaques de personnes inconnues se multiplient.

S’en suivra une course pour la survie alors que l’homme cherche à comprendre les raisons derrière ces épisodes de violence gratuite.

Le thriller a été comparé à Shaun of the Dead (2004), parodie culte des films de zombies réalisée par Edgar Wright. Présenté à Cannes en mai dernier, Vincent doit mourir sera projeté en première nord-américaine à Fantasia.

Quand? Ce vendredi 21 juillet à 21 h 35 à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall) de l’université Concordia.

#Manhole de Kazuyoshi Kumakiri (Japon)

Le thriller japonais #Manhole, qui signifie bouche d’égoût en anglais, raconte l’histoire de Shunsuke, le meilleur vendeur de l’agence immobilière où il travaille. La veille de son mariage avec la fille du patron, il rentre chez lui après une fête et tombe malencontreusement dans une bouche d'égout dont l’échelle de service est brisée.

Après plusieurs appels à l’aide infructueux au téléphone, il devra se tourner vers les réseaux sociaux pour se sortir du pétrin. Dans l’espoir d’attirer l’attention, il crée une fausse identité, mais il réalise rapidement que faire semblant d’être quelqu’un d’autre peut avoir des conséquences inattendues.

Présenté à la Berlinale en février, le film qui se déroule majoritairement en huis clos mélange humour noir, satire sociale et tension insoutenable.

Quand? Le lundi 31 juillet à 21 h 30 à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall).

Late Night with the Devil de Cameron Cairnes et Colin Cairnes (États-Unis)

Le film d’horreur Late Night With the Devil met en scène Jack Delroy, un animateur de talk-show de fin de soirée dont les cotes d’écoute dégringolent. Le soir d’Halloween 1977, il invite à son émission une parapsychologue (Laura Gordon) qui fait la promotion de son nouveau livre, Conversations with the Devil.

Elle est accompagnée de sa fille adolescente Lilly (Ingrid Torelli), unique survivante du suicide collectif des membres d’une église satanique et sujet du livre, qui prétend être sporadiquement possédée par un démon.

David Dastmalchian dans le rôle de Jack Delroy, dans le film «Late Night with the Devil» Photo : Ahi Films

Ce troisième long métrage des cinéastes australiens Cameron et Colin Cairnes est le premier à se dérouler aux États-Unis, au plus fort de la panique satanique au tournant des années 1980, un mouvement d'hystérie collective en lien avec le satanisme.

Avec David Dastmalchian (L'Escadron Suicide : la mission, Dune, Oppenheimer) dans le rôle principal, le film comprend des éléments d'horreur de type found footage, terme employé lorsqu’on utilise des extraits vidéo retrouvés comme ressorts narratifs; un genre popularisé par Le Projet Blair en 1999.

Quand? Le dimanche 30 juillet à 21 h 30 à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall).

Empire V de Victor Ginzburg (États-Unis, Russie)

Ce drame fantastique qui se déroule dans le Moscou contemporain a été banni par le ministère de la Culture russe, mais le public de Fantasia pourra le découvrir en première mondiale. Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Victor Pelevin, une variation moderne sur le mythe vampirique.

L’ancien étudiant en journalisme Roman (Pavel Tabakov) se retrouve transformé de force en vampire à cause d’un parasite. Il fait maintenant partie de la classe dirigeante peuplée de vampires, comme lui; une dictature qui domine la race humaine par appât du gain.

Parodie sociale qui s’attaque notamment à l’oligarchie russe, le film a poussé la provocation jusqu’à donner un rôle au rappeur Oxxxymiron, considéré comme un agent étranger par le ministre de la Justice russe à cause de son message anti-guerre.

Quand? Le samedi 29 juillet à 21 h 45 à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall).

Apocalypse Clowns de George Kane (Belgique, Irlande)

Présenté comme la meilleure comédie de clowns irlandaise jamais réalisée, [mais] aussi la seule , Apocalypse Clowns raconte l’histoire de quatre clowns de profession et d’une journaliste qui sont pris au fin fond de la campagne irlandaise après qu’une surtension électrique eut plongé le pays dans le chaos.

Ils découvriront bien assez tôt qu'un monde sans électricité est un monde où les gens ont un besoin urgent de rire , résume Fantasia sur son site. Pour cet hommage au métier de clown, le réalisateur George Kane a coécrit le scénario avec Demian Fox, Shane O'Brien et James Walmsley, membres du groupe rock humoristique Dead Cat Bounce.

Quand? Le vendredi 21 juillet à 18 h 50 et le dimanche 23 juillet à 14 h 15 à la Salle J.A. de Sève de l’Université Concordia.

Le Festival Fantasia se poursuit jusqu’au 9 août à Montréal. La programmation complète et les billets sont disponibles sur le site de l’événement (Nouvelle fenêtre).