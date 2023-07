Bonaventure : deux personnes secourues en 24 heures

Deux personnes en détresse ont dû être secourues à Bonaventure en moins de 24 heures en lien avec deux événements distincts. Ironie du sort : la Ville de Bonaventure venait tout juste d’annoncer officiellement que sa brigade de pompiers volontaires est désormais spécifiquement formée pour intervenir en matière de sauvetage nautique.

Après l’acquisition, l’an dernier, d’un zodiac qui appartenait auparavant à la Ville de Chandler, l’administration municipale de Bonaventure a confirmé, mercredi, que 13 de ses 21 pompiers volontaires sont désormais formés et accrédités pour intervenir sur l’eau.

Cette équipe a été sollicitée pour une première sortie officielle en mer quelques heures seulement après cette annonce, vers 17 h 30 mercredi, afin de porter secours à un plaisancier.

Celui-ci était en difficulté à proximité du quai à la suite d'une défectuosité sur son dériveur. Il y a un morceau qui tient le mât avec la voile qui s’est détaché et en même temps, un coup de vent est passé. […] Ça l’a fait chavirer , relate Sam Arsenault, directeur du service incendie de Bonaventure.

Un pêcheur est d’abord intervenu et les membres du service incendie ont pu ramener l’embarcation du plaisancier sur la terre ferme. Au niveau du déroulement, ça a super bien été , indique M. Arsenault, qui précise que le plaisancier s'en tire avec plus de peur que de mal. Trois sauveteurs nautiques étaient à bord du zodiac, mais une dizaine de pompiers ont été sollicités.

Une noyade évitée de peu le lendemain

Jeudi après-midi, une dame a frôlé de justesse la noyade, cette fois sur la rivière Bonaventure. Selon la Sûreté du Québec (SQ), une embarcation comptant quatre passagers descendait le cours d'eau lorsqu'elle a chaviré vers 13 h 30.

La rivière Bonaventure (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'une des personnes qui prenaient place à bord du canot pneumatique s'est alors retrouvée coincée sous l'embarcation. Selon la SQ , elle a été secourue par un policier qui n'était pas en fonction au moment des événements, mais qui se trouvait non loin du pont de la route de la Rivière.

Le bon samaritain a sorti la victime de l’eau et a pratiqué des manœuvres pour lui venir en aide en attendant les secours. Des pompiers volontaires et des ambulanciers ont pu, dès leur arrivée dans les minutes suivantes, prendre en charge la dame.

Elle a été transportée vers un centre hospitalier, où l'on ne craindrait pas pour sa vie. Selon le maire de Bonaventure Roch Audet, l'eau est généralement peu profonde dans le secteur où sont survenus les événements, mais le débit de la rivière serait actuellement élevé.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Roch Audet

Le maire se réjouit que les deux événements survenus au cours des derniers jours sur le territoire de Bonaventure se soient soldés sans conséquences majeures. Notre service incendie est prêt à déployer toutes sortes d’interventions et il l’a démontré une fois de plus , se réjouit l’élu.

En vertu d’une entente, les pompiers de Bonaventure sont également appelés à prêter main-forte à Saint-Siméon et New Carlisle.

Une formation pertinente

La formation récemment acquise permet de confirmer les procédures à déployer lors de situations d'urgence et de s'assurer que des membres de la brigade puissent intervenir de façon sécuritaire lorsque nécessaire.

On était dans une zone grise, je vous dirais. Toutes les interventions qu’on faisait en mer par le passé, on les faisait sans nécessairement avoir l’ensemble de la formation et les équipements pour pouvoir les faire sécuritairement , explique le maire. Cette situation mettait à risque , à son avis, la brigade et le succès des opérations.

Roch Audet admet être soulagé qu’une équipe formée soit désormais en place; les récents événements en démontrent, selon lui, la pertinence. Avec la rivière Bonaventure, la zone côtière que l’on a, la marina, le camping, il y a beaucoup de plaisanciers.

L’élu explique que ceux-ci ne sont pas toujours outillés pour affronter la mer et ses courants. Le maire espère d'ailleurs que l’équipe d'intervention nautique de Bonaventure ne sera pas appelée à intervenir trop souvent.

On veut que la sécurité des gens passe d’abord et avant tout par eux-mêmes, par la façon dont ils agissent en mer ou en rivière.

L’élu ne se remémore aucune noyade récente à Bonaventure, mais précise que le pire a été évité à quelques reprises au cours des dernières années.