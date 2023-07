Calgary accueillera les Jeux autochtones de 2027

Calgary a été choisie pour accueillir les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) en 2027. L’annonce a été faite pendant la cérémonie de clôture des Jeux 2023 à Halifax vendredi.

Cindy Ady, présidente de Tourisme Calgary, se dit honorée que le Conseil des JAAN ait choisi Calgary.

Dans un communiqué, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, abonde dans le même sens : Nous nous engageons à organiser une semaine de célébration du sport et de la culture qui soit inclusive et qui ait un impact durable sur les athlètes autochtones et les Calgariens.

La candidature des JAAN a été préparée par Tourisme Calgary avec la Nation Tsuut'ina, des nations autochtones locales, la Ville de Calgary et d'autres partenaires communautaires.

Nous avons hâte d'accueillir les athlètes autochtones et leurs familles sur nos magnifiques terres, au pied des Rocheuses , a déclaré le chef de la Nation Tsuut’ina, Roy Whitney, dans le communiqué.

La candidature

Calgary a été sélectionné l’année dernière par le Conseil des sports autochtones de l'Alberta pour être le candidat en lice pour l’Alberta.

La candidature officielle a été soumise en mars et une visite du site par les membres du Conseil des Jeux autochtone de l'Amérique du Nord s’est déroulée en avril à Calgary.

L'étape finale de la candidature était une présentation des deux dernières villes en lice, soit Calgary et Kamloops, en Colombie-Britannique, à l'ensemble du Conseil en mai à Halifax.

Retour sur investissement social

Il est prévu que les Jeux coûteront entre 15 et 20 millions de dollars et qu'ils devraient rapporter 40 millions de dollars.

Il faut aussi parler du retour sur investissement social , note Cindy Ady.

Lorsque vous êtes à Halifax et que vous voyez ces enfants de toute l'Amérique du Nord qui s’entraînent, vous pouvez voir leur enthousiasme. Vous pouvez voir la positivité que les jeux apportent dans leur vie. On se dit alors que le retour sur investissement social est aussi important que le retour sur investissement financier.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu sur les terrains du Stampede, indique Cindy Ady. Les Jeux se dérouleront notamment sur les campus de l’Université de Calgary et de l'Institut des technologies du sud de l'Alberta (SAIT). Les jeunes dormiront dans les dortoirs universitaires.

Les JAAN ont lieu tous les quatre ans. Il s’agit du plus grand événement multisports et culturel pour la jeunesse autochtone. La rencontre compte 16 épreuves sportives et rassemble plus de 5000 participants de plus de 756 nations d'Amérique du Nord.