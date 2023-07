Le dossier de meurtre de Jason Gagnon pourrait se régler en septembre

Le dossier de meurtre de Jason Gagnon pourrait se conclure le 6 septembre prochain au palais de justice de Val-d’Or, à l’ouverture des assises de la Cour supérieure.

Coaccusé de meurtre prémédité contre la personne de Nathan Wapachee, l’homme de 36 ans a plaidé coupable d'une accusation réduite d’homicide involontaire, le 17 mai dernier.

En plus de s’entendre sur cette reconnaissance de culpabilité, la procureure de la Couronne, Me Andrée-Anne Gagnon, et l’avocate de la défense, Me Marie-Hélène Giroux, ont avisé le juge Carl Thibault qu’elles allaient soumettre une suggestion commune de 18 ans d’emprisonnement pour Jason Gagnon.

Le dossier devait revenir devant le tribunal vendredi matin concernant l’évaluation psychiatrique de Gagnon, mais le tout a été reporté au 6 septembre.

Avant de se voir imposer une peine de prison, l’individu devait se soumettre à une évaluation psychiatrique de 60 jours à l’Institut Pinel de Montréal afin de déterminer s’il doit être qualifié de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler.

L’audience du 6 septembre servira donc à régler le dossier ou à fixer une nouvelle date pour ce faire.

La prison à vie pour Maranda

Rappelons que Jonathan Maranda, l’autre coaccusé dans cette affaire, a pour sa part été reconnu coupable de meurtre prémédité le 14 avril dernier, au terme d’un procès de quatre semaines devant jury, au palais de justice de Val-d’Or.

L’homme de 42 ans purge donc une peine de prison à vie, sans possibilité de demander de libération conditionnelle avant au moins 25 ans de détention.

Le corps de Nathan Wapachee, 19 ans, avait été découvert dans un conteneur d’une ruelle du centre-ville de Val-d’Or, en mai 2020.