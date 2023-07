Aucun correctif ne sera apporté au pied du mont Lac-Vert

Aucun correctif ne sera finalement apporté aux travaux réalisés l’été dernier pour créer le futur secteur d'habitation au pied du mont du Lac-Vert, à Hébertville. Après avoir visité les lieux dernièrement, les biologistes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en sont venus à cette conclusion.

L’année dernière, un avis de non-conformité a été envoyé à l’entreprise 9023-4063 Québec inc. responsable des travaux pour avoir construit sans autorisation un ponceau dans le ruisseau de l’Érablière et avoir réalisé des travaux dans un milieu hydrique.

Les correctifs initialement demandés par le ministère étaient en lien avec un enrochement qui ne respectait pas la réglementation, mais suivant les conclusions des biologistes du secteur faune, il a été établi qu’il ne serait pas demandé au promoteur de retirer l’enrochement en question.

Certains éléments concernant les aspects fauniques restaient à vérifier afin de déterminer si des correctifs étaient requis sur le terrain. Aucune modification ou correctif ne sont nécessaires en lien avec l’enrochement dans le littoral du ruisseau près du ponceau, puisque ce cours d'eau, dans sa portion amont, est un habitat du poisson de faible qualité apparente, en raison de ses caractéristiques et sa topographie qui ne permettent pas au poisson de retrouver les éléments nécessaires à son cycle de vie , indique la porte-parole du ministère par courriel, Sophie Gauthier, précisant que le promoteur a été avisé de la situation.

Quant au ponceau, bien que son aménagement aurait nécessité une autorisation préalable, le manquement n’a pas mené à une sanction.