Soupir de soulagement chez les enseignants en marge des négociations avec la province

C’est une lueur d’espoir pour les enseignants du Nouveau-Brunswick. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé être en accord avec les recommandations de la commission de conciliation, qui propose une augmentation salariale de 15 % sur 5 ans.

Mardi, le gouvernement Higgs a annoncé, par voie de communiqué, qu’il acceptait les recommandations contenues dans le rapport de la commission de conciliation.

Dans ce rapport, on y recommande une augmentation salariale de 15 %, répartie comme suit :

1er mars 2021 : 2 %

1er mars 2022 : 2 %

1er mars 2023 : 3 %

1er mars 2024 : 2 %

1er septembre 2024 : 2 %

1er mars 2025 : 2 %

1er septembre 2025 : 2 %

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) se dit surprise de voir que le gouvernement a réagi aussi vite et est d’accord avec les recommandations, précise Nathalie Brideau, coprésidente.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) et coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On peut peut-être pousser un soupir de soulagement parce que finalement, on reconnaît qu'il y a une pénurie d’enseignants au Nouveau-Brunswick , explique-t-elle.

Nathalie Brideau ajoute que ces recommandations favoriseront le recrutement des enseignants et offriront un salaire de départ plus compétitif avec les autres provinces de l’Atlantique.

Un vote de ratification à venir

La FENB ajoute que le rapport de la commission de conciliation n’est pas un accord de principe et d'autres détails doivent encore être négociés. Le conseil d’administration de la FENB devra donner son approbation le 28 juillet, lors d’une réunion. Si tout se déroule comme prévu, une entente de principe devrait être conclue et les membres de la FENB devront se prononcer par un vote de ratification.

Avec ce qu'on a en ce moment, on pense qu’on peut aller devant nos membres et leur dire : ''qu'est ce que vous en pensez''. Ça va être à eux à décider, mais je pense qu’on a quelque chose sur lequel on pourra au moins réfléchir et analyser et les enseignants pourront prendre une décision , estime Nathalie Brideau.

La convention collective de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, qui représente 7800 employés, est échue depuis février 2021. Depuis le début des négociations avec la province, le syndicat réclamait de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Avec les informations d’Isabelle Arseneau