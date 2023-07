Une 5e édition pour le Chainsaw Party

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord accueillera, au cours des prochains jours, la 5e édition du Chainsaw Party. Le symposium de sculpture du bois à la tronçonneuse mettra en scène des performances artistiques qui sortent de l’ordinaire.

Une quinzaine de chapiteaux sont érigés au bureau d'accueil touristique de Sainte-Rose-du-Nord (Nouvelle fenêtre).

Une quinzaine d’artistes de la scie mécanique feront aller leurs équipements, en bordure du fjord du Saguenay, dans l’objectif de créer des œuvres. Ils proviennent des quatre coins de la province et même de la France.

Ce sera une réunion de grands talents , promet l’organisateur Thomas Meloche.

Environ 80 % des œuvres sont faites à la tronçonneuse. La finition est ensuite faite avec des couteaux à bois et des outils électriques.

Le sculpteur explique que le bois et la glace sont des matières surprenamment similaires.

Sainte-Rose-du-Nord, c’était un village de bûcherons avant que la coop ferme. Ici, on partage le savoir-faire de la chainsaw et on le monte à un autre niveau. Nous autres, ce n’est pas juste pour couper des arbres. On vient montrer notre savoir-faire de la tronçonneuse. C’est un outil qu'on se sert beaucoup l’hiver dans la glace. La sculpture à la chainsaw gagne à être connue , mentionne celui qui est derrière Sculpture Élément-Terre.

En plus de la sculpture, le symposium présentera un concours de sculpture en vitesse, un encan ainsi qu’un spectacle.