Les municipalités et les organismes communautaires de la Minganie peuvent souffler. Québec s’est engagé à rembourser l’entièreté des dépenses occasionnées par la fermeture du pont Touzel en juin. Pendant ce temps, les entreprises et l’industrie touristique tapent du pied.

Le gouvernement provincial remboursera les dépenses supplémentaires et raisonnables dues à la coupure de la route 138 survenue plus tôt en juin. Le transport de personnes et l’ouverture de centres d’hébergement, comme ce fut le cas à Havre-Saint-Pierre, seront couverts.

Le processus a été lancé mercredi et les sommes concernées ne sont pas encore connues.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, croit que la finalisation des demandes prendra encore plusieurs semaines.

Certains organismes communautaires de la région, comme le Centre d’action bénévole de Havre-Saint-Pierre et l’Espoir de Shelna, estiment avoir peu, voire aucune dépense à faire rembourser.

Patience et espoir

La municipalité régionale de comté de Minganie accueille avec soulagement cette annonce de Québec. Pour la nouvelle préfète de la région, le travail ne fait toutefois que commencer pour essuyer les dégâts causés par la fermeture du pont qui a duré plus d’une semaine.

C’est seulement la première étape de notre démarche, parce que nos attentes vont bien au-delà de ça. Il ne faut pas oublier que nos entreprises de l’ensemble du territoire de la Minganie ont subi des impacts assez importants durant à la fermeture , soulève la préfète de la MRC , Meggie Richard.

Meggie Richard accueille cette annonce en espérant qu'une aide supplémentaire viendra pour les entreprises. (Photo d'archives)

L’industrie touristique, mais aussi les épiceries, les restaurateurs, les entreprises de construction et les stations-services ont souffert de la coupure de la 138.

Plusieurs commerçants sont prêts à faire preuve de patience en attendant une aide similaire pour leur situation.

C’est notamment le cas de Theoharris Gannas, propriétaire du restaurant Chez Julie à Havre-Saint-Pierre.

L’avantage de la patience, c’est que c’est gratuit. Donc on laisse le monde faire leur travail. Je suis convaincu que tout le monde est de bonne foi là-dedans et veut s'assurer qu'il y ait quelque chose d'adéquat qui soit présenté à la suite des choses , souligne-t-il

Théoharris Ganas dit faire preuve de patience en attendant une aide de Québec. (Photo d'archives)

Pour sa part, le copropriétaire du magasin général Lebrun et Fils à Rivière-au-Tonnerre, Éric Lebrun, a toujours bon espoir qu’une aide financière, quelle qu’elle soit, viendra de Québec.

S'il y a de l'aide disponible, que ce soit minime ou pas, on prendra tout ce qui est disponible. Mais ça, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, c'est évident.

Une aide qui ne convient pas

Les répercussions de la fermeture du pont Touzel se font toujours sentir, selon la préfète Meggie Richard. Elle est d’avis que l’aide offerte par Québec ne répond pas aux besoins de la région.

Plus tôt en juin, la MRC avait d’ailleurs enjoint Québec à débloquer un fonds d’urgence pour épauler les entreprises locales affectées par cette fermeture.

Le ministère des Transports n'a toujours pas entamé la réparation du pont Touzel. (Photo d'archives)

Le gouvernement québécois dit attendre que la MRC documente l’impact réel de la fermeture du pont avant de délier les cordons de sa bourse. Aucune promesse n’est faite par rapport à l'aide que les entreprises pourraient recevoir.

Selon la MRC de Minganie, il faudra encore plusieurs semaines avant de chiffrer ces impacts et que des mesures soient prises pour les entreprises.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie