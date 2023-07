Le gouvernement Legault revoit à la hausse son financement des centres d'injection supervisée de Montréal – une annonce bien accueillie des organismes, qui soulignent toutefois que les sommes gouvernementales qui leurs sont allouées demeurent insuffisantes pour leur permettre d'ouvrir leurs portes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La crise des opioïdes atteint pourtant des niveaux sans précédent. Depuis le début de l'année, les ambulanciers paramédicaux d'Urgences-Santé ont dû intervenir et administrer de la Naloxone pas moins de 163 fois dans la métropole, selon des sources documentaires obtenues par Radio-Canada.

Pour permettre de prévenir les surdoses, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a donc annoncé vendredi matin 1,45 million de dollars supplémentaires en 2023-2024 pour financer les quatre services de consommation supervisée et de vérification de drogues de la région de Montréal.

Ainsi, les organismes Cactus Montréal et Spectre de rue, dans Ville-Marie, Dopamine, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et L'Anonyme, qui dispense ses services grâce à un autobus, se partageront chacun 300 000 $ de plus cette année.

Un montant de 250 000 $ a également été attribué à la Direction régionale de santé publique de Montréal afin de développer de nouveaux services, en lien notamment avec les drogues d'inhalation – le crack, par exemple –, qui diffèrent des drogues d'injection comme le fentanyl et ses analogues.

Ouvrir en mode plein écran Annie Aubertin est directrice de l'organisme Spectre de rue. Photo : Radio-Canada / Marie-Michelle Borduas

Présents lors de l'annonce vendredi, les représentants des organismes visés ont accueilli la nouvelle avec joie, heureux de pouvoir retrouver un niveau de financement qui avait diminué depuis deux ans et qui les avaient forcé à revoir à la baisse leurs heures de services.

On aura plus de plages horaires à offrir , a expliqué la directrice de Spectre de rue, Annie Aubertin, en entrevue à ICI RDI.

Mme Aubertin rêve toutefois du jour où les quatre centres d'injection supervisée de Montréal pourront accueillir des bénéficiaires de jour comme de nuit, ce qui n'est pas le cas actuellement.

On se relaie , a-t-elle expliqué en point de presse vendredi dans les locaux de son organisme. Mais c'est sûr que les gens ne se déplacent pas partout , a-t-elle ajouté. Ce n'est pas parce que Spectre de rue est fermé, par exemple, que la personne va partir et va aller dans Hochelaga chez Dopamine.

La grande vision qu'on aurait, c'est du 24/7 pour tout le monde. Mais là, il n'y a aucun des partenaires qui ont des SCS [services de consommation supervisée] qui ont des 24/7. Et l'autobus de L'Anonyme ne peut pas être partout non plus.

Malgré la pénurie de main-d’œuvre, Spectre de rue serait pourtant capable de trouver les ressources humaines nécessaires pour ouvrir ses portes en tout temps, assure Mme Aubertin.

Admettons que je reçois le financement 24/7, je pense que c'est un problème qu'on serait capable de régler , a-t-elle estimé. Ce n'est pas vraiment un souci de ce côté-là.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Lionel Carmant était de passage dans les locaux de l'organisme Spectre de rue, vendredi matin. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Même si – comme l'a souligné Mme Aubertin à ICI RDI – ce ne sont pas tous les itinérants qui sont toxicomanes, et ce n'est pas tous les toxicomanes qui sont itinérants , Lionel Carmant a par ailleurs pris la parole vendredi pour appeler les Québécois à faire preuve d'empathie envers les sans-abri, disant avoir récemment lu beaucoup d'articles et de commentaires [...] stigmatisants .

J'aimerais rappeler à tous les Québécois qu'on est une société très bienveillante, et parmi les itinérants, il y a des gens qui sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos familles. C'est important de s'en souvenir.

Visiblement ému, le ministre a confié avoir été marqué par le décès d'Alain Magloire, survenu en 2014. L'homme, qui souffrait de problèmes de santé mentale, est mort lors d'une intervention policière.

A lain Magloire, c'était un Québécois d'origine haïtienne comme moi , a-t-il raconté. C'était un gars qui faisait de la recherche biomédicale, comme moi. Ça aurait pu être mon petit frère, ça aurait pu être moi. Il faut se souvenir que ce sont des gens qui ont besoin de services. Moi, je suis là pour les aider, pas pour les cacher.

Avec les informations de La Presse canadienne