Quatre médailles d’or en canoë-kayak aux JAAN pour la Néo-Écossaise Hannah Mills

Une athlète néo-écossaise dont les racines autochtones sont au Québec a volé la vedette à l’épreuve de canoë-kayak des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN), qui a eu lieu au lac Banook.

Hannah Mills, une jeune de 16 ans a participé à quatre épreuves de canoë-kayak et a remporté l'or dans chacune d'elles.

Elle n'a pas perdu de temps pour se hisser à la tête de sa dernière course de kayak de 1000 mètres pour les filles de moins de 19 ans.

Au fur et à mesure qu'elle poursuivait le parcours, son avance augmentait et elle a fini pour gagner bien en avance sur les autres.

Ça a été très amusant , dit-elle. Il y a beaucoup d'autres très bons athlètes, donc ça a vraiment été difficile, rien de tout cela n'a été facile.

Peu importe que sa course soit courte ou longue, Hannah Mills a su s’adapter pour surpasser la compétition. Elle a commencé à pagayer sur le lac Kearney à Halifax il y a quatre ans.

J'ai commencé au Club aquatique Maskwa dans le programme du camp de jour quand j'avais environ 12 ans , dit-elle. Puis, deux ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de rejoindre leur programme de développement et à partir de là, j'ai juste commencé à progresser et maintenant je fais partie de leur groupe de haute performance.

Ouvrir en mode plein écran Une course de canoë-kayak lors des premiers jours de compétitions aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord qui ont lieu à Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

L'élève de l'école secondaire Millwood de Lucasville a ses racines autochtones au Québec.

Les antécédents de ma femme sont qu'elle est de la bande de Listegouche qui est au Québec et c'est similaire à Halifax et Dartmouth en ce sens qu'elle est divisée par une rivière, dit le père de l’athlète, Carman Mills. D'un côté vous avez Campbellton, qui est au Nouveau-Brunswick et de l'autre côté c'est la bande où elle réside.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord achèvent, mais Hannah Mills est en haute saison pour son canotage d'été. Elle est très occupée. Le mois prochain, elle pagayera pour la Nouvelle-Écosse aux championnats canadiens sur le lac Banook.

En fin de semaine j'ai des qualifications pour voir à quelles courses je vais pouvoir m'inscrire , précise la jeune athlète. J'espère pouvoir me qualifier dans des bateaux à équipage, mais aussi courser seule sur 200 mètres ou 1000 mètres.