Vingt-deux mois. C’est le temps estimé pour la reconstruction de l'échangeur Darche, qui surplombe l’autoroute 410, à Sherbrooke. La structure construite en 1970, où circulent 28 000 véhicules par jour, doit être remplacée et reconfigurée pour plus de sécurité. Comment expliquer ces si longs délais alors qu’en Ontario, on est capable de remplacer des ponts routiers en un temps record sur des autoroutes très achalandées? Serait-il possible de faire pareil ici pour éviter tous les désagréments liés à cet immense chantier?

Nous le faisons depuis longtemps! Dès 2007, nous avons été les premiers à remplacer un pont routier en l’espace de 24h, explique le directeur régional de l'ingénierie routière au ministère des Transports de l'Ontario (MTO), Frank Vanderlaan.

Refaire un pont en quelques jours

L'efficacité redoutable démontrée par nos voisins ontariens depuis plusieurs années a de quoi impressionner. Seulement trois jours complets ont été nécessaires pour remplacer un pont sur l'autoroute 417, en plein cœur d’Ottawa, la semaine dernière. Le tronçon a été fermé du jeudi soir au lundi matin. Une vitesse d’exécution qui laisse loin derrière les autres provinces, y compris le Québec.

Nous avons réalisé le premier [remplacement rapide] en Ontario et je crois que c'était aussi le premier au Canada. Depuis, nous avons remplacé un grand nombre de ponts sur la Queensway d'Ottawa.

La méthode développée par le MTO a fait ses preuves, mais demande beaucoup de planification et d'organisation.

La méthode développée par le MTO a fait ses preuves, mais demande beaucoup de planification et d’organisation. Chaque opération est scénarisée et l’espace disponible pour manœuvrer est calculé. Lorsque le signal de départ est donné, un véritable ballet d’équipements lourds et de manœuvres de toutes sortes s'enclenche.

Ce soir à 20 h [jeudi], pour le pont Bronson, l'autoroute sera fermée et des équipements lourds, c'est-à-dire des ciseaux mécaniques et des marteaux-piqueurs, démoliront le pont existant. Ensuite, tous les gravats seront déblayés et une partie de l'autoroute sera excavée à un angle de 45 degrés pour libérer le site.

Une fois l’ancienne structure dégagée et les travaux de préparation terminés, le nouveau pont est déposé avec une machinerie spécialisée et arrimé à la structure de l’autoroute. Lorsque tout est en place, les travaux de pavage sont effectués et la route est à nouveau fonctionnelle. Des centaines de travailleurs sont mobilisés avant et pendant les travaux afin de s’assurer de la plus grande efficacité possible.

L'entrepreneur dispose évidemment d'un grand nombre d'équipes qui travaillent de longues heures. Cela va des opérateurs d'équipements lourds à ceux dédiés à l'usine d'asphalte qui est installée sur place. Il y a des camions qui transportent les matériaux et enlèvent les débris. Il y a donc des centaines de personnes impliquées dans ce genre de projet.

Il est juste de dire que ces projets ont tendance à être très réussis. C'est pour cela que tout le processus de conception consiste à anticiper tous les problèmes potentiels.

Une méthode rentable

La méthode accélérée coûte plus cher sur le coup, mais elle est rentable à long terme, croit Frank Vanderlaan. Plutôt que d’échelonner le projet sur plusieurs mois, voire plusieurs années, il vaut mieux, selon lui, donner un grand coup pour ensuite rendre la voie complètement accessible aux 180 000 automobilistes qui circulent chaque jour sur l’autoroute 417.

Un tronçon de l'autoroute 417 à Ottawa est fermé jusqu'au 17 juillet pour remplacer le viaduc de l'avenue Bronson.

L’employé au ministère des Transports de l’Ontario explique que lorsqu’un chantier routier est mis en branle, le quart du budget est réservé à la gestion de la circulation. Raccourcir les délais s’avère donc payant pour tout le monde, selon lui.

Dans ce cas précis, si on prend en compte le coût pour la société, en termes de retards de circulation et d'impact sur les gens assis dans les embouteillages pendant deux saisons de construction, les économies réalisées sont incroyables. C'est pourquoi nous préférons utiliser cette méthodologie.

Pour déterminer si la voie rapide est la plus rentable à emprunter, des calculs sont faits par des spécialistes dans le domaine, explique Julie Morin, chargée de cours à l’École de technologie supérieure (ETS). L’ingénieure qui s’intéresse depuis longtemps à la gestion de la circulation pour les travaux en milieu urbain explique que cette évaluation est effectuée par des économistes du transport. C'est une expertise très pointue. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Au Québec, c'est moins dans nos mœurs de le faire.

Un chantier complexe

La méthode de construction rapide des ponts d'autroute utilisée en Ontario, a de quoi rendre envieux les automobilistes du Québec empêtrés dans les longs chantiers, année après année. À Sherbrooke, par exemple, la reconfiguration de l’échangeur Darche s’échelonnera sur trois ans, soit de 2023 à 2025. Cette complexe structure qui fait pester les conducteurs par sa configuration alambiquée sera revue et restaurée. Des travaux inévitables après plus de 50 ans de loyaux services.

Il y a eu plusieurs situations où l'entrecroisement sur la 410 provoquait certains maux de tête. Le problème sera réglé.

Le calendrier développé prévoit 22 mois de travaux. Un long délai, mais normal dans les circonstances, juge la porte-parole du ministère des Transports en Estrie (MTQ), Isabelle Dorais. Il y a eu des analyses qui ont été faites pour raccourcir la durée, mais il y a vraiment des facteurs qui ne donnaient d'autres choix que d'échelonner et de séquencer les travaux.

La circulation autour de l'échangeur Darche à Sherbrooke sera perturbée pendant plusieurs mois, particulièrement en 2024.

L’un de ses facteurs est un ponceau de près d’un demi-kilomètre qui passe sous l’autoroute 410. Le plus long au Québec, explique Isabelle Dorais. Il a atteint sa durée de vie utile, donc il faut le changer et le déplacer en raison de la reconfiguration des bretelles d'entrée d'accès à l'autoroute.

L’autre étape importante sera la démolition du pont qui enjambe l’autoroute au plus tard en juin 2024. Le temps qu’il soit complètement reconstruit, un pont temporaire sera aménagé. Il permettra de circuler dans les deux directions sur une seule voie. Il faut donc s’attendre à un certain chaos dans ce secteur névralgique de la ville à vocation résidentielle, commerciale et industrielle.

Le Ministère dit qu’il fera tout pour s’assurer d'atténuer les effets sur la circulation. Il faut s'assurer qu'il y a des liens qui permettent justement une certaine fluidité, explique Isabelle Dorais. En 2024, les usagers seront invités à utiliser d'autres chemins et à évaluer leur parcours.

Vers une exécution plus rapide?

Bien que le projet de l'échangeur Darche soit bien différent de celui réalisé à Ottawa, serait-il envisageable d’avoir de plus courts délais pour nos chantiers routiers au Québec? La porte-parole du ministère des Transports, Isabelle Dorais, affirme que les projets sont évalués au cas par cas et qu’ils sont mis sur une voie rapide lorsque cela est possible. On m'indique que c'est vraiment une prémisse de base. Les ingénieurs se demandent immédiatement s'il s'agit d'un projet qui peut être soumis à une rapidité.

Dans le cas de l’échangeur Darche, trop d’éléments entrent en ligne de compte. En plus du ponceau, il faut, une fois le pont reconstruit, aménager un lien pour le transport actif, reconfigurer les bretelles et les intersections. Bien que le chantier s’échelonne sur trois ans, le plus gros du travail et des entraves sont prévus pour 2024, indique Isabelle Dorais.

Un tronçon de l'autoroute 417 à Ottawa est fermé jusqu'au 17 juillet pour remplacer le viaduc de l'avenue Bronson.

Il y a des études qui sont réalisées en concertation avec le milieu et toutes les décisions sont prises dans le but d'assurer la sécurité des usagers. C'est toujours ce qui guide les actions du Ministère. À partir de ce moment-là, les délais sont établis.

Je ne crois pas que l'objectif est de faire traîner des travaux en longueur, loin de là.

En Ontario, ce ne sont pas tous les travaux qui peuvent se faire en quelques jours. Certains demandent évidemment de plus longs délais, explique Frank Vanderlaan. Il précise toutefois qu’il est possible d’appuyer sur avance rapide même lorsqu’il faut remplacer le pont d’un échangeur. Pour un échangeur, il faut disposer de l'espace nécessaire pour démolir, évacuer les débris, pour mettre en place la nouvelle structure. Parfois, les ponts doivent également être allongés. Cela nécessite donc beaucoup d'excavation, de nouvelles fondations et, dans ce cas particulier, le remplacement de l'enveloppe n'est pas possible.

Cela dépend donc vraiment de la situation. C'est au cas par cas que l'on détermine si c'est judicieux ou non.