Parkinson : pas besoin de reconnecter les neurones?

Il n'est peut-être pas nécessaire de restaurer toutes les connexions perdues dans le cerveau pour soulager les symptômes de la maladie de Parkinson, selon des travaux réalisés à l'Université de Montréal.

Rappelons que, dans la maladie de Parkinson, les neurones qui fabriquent la dopamine, molécule indispensable à la maîtrise des mouvements du corps, dégénèrent et disparaissent progressivement.

Les recherches scientifiques s'intéressent notamment à la façon de compenser le déficit en dopamine. Mais des expériences réalisées par le professeur Louis-Éric Trudeau, le doctorant Benoît Delignat-Lavaud et leurs collègues remettent en question le lien entre les niveaux de dopamine et les symptômes du Parkinson.

Contre toute attente, leurs conclusions démontrent que les circuits du mouvement dans le cerveau de souris modifiées génétiquement sont insensibles à une perte presque totale de la sécrétion active de dopamine.

Cette observation allait à l’encontre de notre hypothèse initiale, mais c’est souvent ainsi en science et cela nous a forcés à réévaluer nos certitudes sur ce que fait vraiment la dopamine dans le cerveau, a déclaré le neuroscientifique Louis-Éric Trudeau, dans un communiqué universitaire.

L'équipe du traumatologue Louis de Beaumont, du Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, a constaté au même moment que les niveaux extracellulaires de dopamine dans le cerveau de ces souris étaient normaux.

La maladie de Parkinson progresse silencieusement depuis plusieurs années quand les premiers signes se manifestent. Environ 70 % du système dopaminergique a déjà été perdu quand on constate que quelque chose cloche.

Des médicaments qui remplacent la dopamine peuvent aider, mais la solution n'est pas durable.

Il y a une période qu'on appelle la lune de miel et ça peut durer plusieurs années , a dit M. Trudeau.

Tout semble bien fonctionner en matière de mouvement, et ça, c'est un mystère depuis longtemps. Comment ça se fait, si on a perdu 70 % ou plus des connexions, qu'on donne un petit peu de [médication] et que tout aille bien? Pourtant, on n'a pas restauré toutes les connexions perdues.