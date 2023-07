Industrie de la construction : les travailleurs n’ont pas chômé à Québec

Alors que les vacances de la construction commencent, le nuage inflationniste plane au-dessus de l’industrie où déjà le nombre de mises en chantier a chuté par rapport aux années pandémiques. Or, le président de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) pour la région de Québec relativise et indique qu'ici, la situation n'est pas aussi alarmante.

Les années 2020, 2021 et 2022 ont été vraiment exceptionnelles au niveau de la construction, mais si on compare avec les années 2019 et avant, on est dans les mêmes statistiques de mises en chantier , remarque Carl Bolduc, le président de l’ APCHQ pour la région en entrevue à l’émission Première heure.

Les statistiques parlent d'une baisse des mises en chantier, par contre, dans la région de Québec, on est encore au plein emploi pour les employés des vacances de la construction , ajoute-t-il.

Les chiffres des prévisions de l’ APCHQ du mois de mai s'accordent avec lui, le ralentissement poussé par la hausse des prix s’est moins fait sentir à Québec qu’ailleurs.

Par contre, en prenant en compte le cumulatif de 2023, il y a eu 54 % de moins de mises en chantier en 2023 dans la région qu’en 2022, alors que la moyenne provinciale se situe à 48 %.

Carl Bolduc croit tout de même que la construction n’aura pas le choix de retrouver une certaine stabilité. Il y a tellement une grosse pénurie de logements et la démographie va continuer à augmenter. Si on ne veut pas augmenter la crise du logement, il faut augmenter le nombre de mises en chantier , souligne-t-il.

De plus, il y a toujours un bon roulement du côté des projets de rénovation, selon le président de l' APCHQ .

Une grande majorité des chantiers seront désertés pendant les vacances.

Un constat que fait aussi le propriétaire d’une entreprise de la région. Pour les constructions neuves ça a diminué un peu cette année, mais le reste c’est quand même très bon. On a fait beaucoup de piscines creusées et de projets d’aménagement , Marcel Côté, propriétaire d’Excavation Marcel Côté et fils.

On a eu un bon début de saison, le congé va faire du bien , poursuit-il.

La météo donne moins de répit

Les orages, la pluie et le vent depuis le début de l’été ont causé certains retards dans des chantiers. Certains travailleurs ne pourront donc pas profiter de l’ensemble des deux semaines de congé pour rattraper le temps perdu.

Les précipitations ont été abondantes depuis le début du mois de juillet.

On va sûrement avoir une équipe qui va travailler pendant la première semaine de la construction. Comme moi, je vais travailler deux jours , relate Charles Côté, un employé de l’entreprise Excavation Marcel Côté et fils.

Selon la Commission de la construction du Québec (CCQ), 80 % des travailleurs de la construction seront tout de même en congé pendant les deux prochaines semaines.

Les chantiers qui se poursuivent

Parmi, les travaux qui ne prennent pas de pause estivale, il y a la grande majorité des chantiers routiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce maintien des activités fait partie de la planification du Ministère depuis de nombreuses années , indique la porte-parole, Émilie Lord.

Si un employeur souhaite donner congé à ses employés pendant la période estivale, il doit obtenir l'autorisation du ministère qui s'assurera du respect des échéanciers.

Quelques chantiers en activité dans la région : Les travaux sur le pont de l’Île-d’Orléans et le réaménagement de la côte du Pont

Les travaux d'intégration du transport collectif dans les échangeurs au nord des ponts

La reconstruction des ponts d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, situés au-dessus de l’autoroute Henri-IV

La réfection de l’autoroute Henri-IV

La réfection de deux ponts d’étagement situés sur l’autoroute Félix-Leclerc, au-dessus de l’autoroute Dufferin-Montmorency

L'asphaltage de la route de l’Aéroport

L'asphaltage de la route 138, à Beaupré et à Saint-Joachim

La réfection du pont situé sur la route 138, au-dessus du Bras du Nord-Ouest, à Baie-Saint-Paul

La réfection et l'asphaltage des routes 138 et 362, à Clermont et La Malbaie Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Du côté de la Ville de Québec, c'est le contraire. Près de l'ensemble des travaux seront arrêtés pendant les deux prochaines semaines, à l'exception du chantier situé sur la rue Crémazie où du pavage sera effectué la semaine prochaine.

Québec, toujours une destination populaire

La fin de la pandémie rime aussi avec la reprise des voyages à l’étranger, 57 % cette année comptent rester au Québec cette année contre 65 % en 2022, selon un sondage sur les intentions de vacances des Québécois de CAA-Québec.

Pour ceux qui font le choix de rester dans la province, Québec est la deuxième région la plus prisée après la Gaspésie.

Avec des informations de Juliette Lefebvre, Louise Boisvert, Magalie Masson et la Presse canadienne.