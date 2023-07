Les sites pornographiques n'ont pas besoin de se soumettre aux exigences de promotion du contenu canadien de la nouvelle loi sur la radiodiffusion, juge MindGeek, société mère de nombreux sites pour adultes, dont Pornhub et Brazzers.

MindGeek souhaite ainsi ajouter les sites pornographiques à une courte liste d’exceptions prévues par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), dont les jeux vidéo.

L’entreprise en a fait la demande le mois dernier dans une soumission en anglais envoyée au CRTC dans le cadre de consultations effectuées au sujet de cette nouvelle loi.

Aux yeux de MindGeek, il est clair que le contenu explicite pour adultes n’est pas créé, contrairement à d’autres acteurs du système canadien de radiodiffusion, dans le but de sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada , tel qu’inscrit dans la Loi sur la radiodiffusion.

Aussi fondamental que soit le divertissement explicite pour adultes pour la condition humaine, il n’est pas une expression de l’identité culturelle que les Canadiens s’attendent à ce que le gouvernement protège.

L’entreprise juge notamment qu’une régulation de ses activités exigerait du CRTC qu’il définisse ce que représente du contenu pour adultes uniquement canadien .

Que dit le projet de loi C-11? Dans sa version actuelle, le projet de loi C-11 prévoit notamment favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale .

De manière assez surprenante, MindGeek demande au CRTC d’ajouter les sites pornographiques en utilisant approximativement le même langage utilisé pour les jeux vidéo, à une exception près.

MindGeek suggère que la loi exempte les sites ayant la pornographie comme activité et objectif dominants , et non comme activité et [objectif] uniques . L'entreprise souhaite établir cette nuance parce que beaucoup de sites Internet pour adultes permettent du contenu pour non-adultes .

L’entreprise rappelle ainsi que, dans le passé, un professeur de mathématiques a déjà publié des cours sur le site Pornhub, et ce, sans contenu explicite ou inapproprié pour un jeune auditoire. Elle ajoute qu’il existe sur ce même site des vidéos expliquant les initiatives de confiance et de sécurité de la plateforme.

Les exceptions prévues par le CRTC : les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des services de jeux vidéo; les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des transactions uniques; les entreprises en ligne affiliées à un groupe de propriété de radiodiffusion qui a, après déduction de tout revenu exclu, des revenus bruts canadiens annuels provenant d’activités de radiodiffusion de moins de 10 millions de dollars; les entreprises en ligne qui n’ont aucune affiliation que ce soit avec un groupe de propriété de radiodiffusion, si elles ont, après déduction de tout revenu exclu, des revenus bruts canadiens annuels provenant d’activités de radiodiffusion de moins de 10 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux du géant de la pornographie MindGeek, à Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Moins de discrimination, exige le nouveau propriétaire de MindGeek

La société MindGeek a été fondée à Montréal et tient son siège social au Luxembourg. Plus tôt cette année, elle a été rachetée par Ethical Capital Partners, une société de capital-investissement basée à Ottawa. Selon son site Internet, elle continue à avoir des activités à Montréal, sur le boulevard Décarie, en plus d’avoir des bureaux à Londres, à Los Angeles, à Nicosie et à Bucarest.

Ethical Capital Partners a elle-même envoyé une soumission en anglais au CRTC ce mois-ci.

Dans son document, Ethical Capital Partners estime que, avant de pouvoir imposer des restrictions, le gouvernement du Canada devrait entre autres mettre fin à la discrimination financière contre les créateurs de contenu et les travailleurs du sexe en général .

Si le contenu pour adultes n’est pas exempté, les producteurs de films pour adultes devraient pouvoir recevoir des fonds de la commission pour soutenir la production de films pour adultes.

Ethical Capital Partners juge ainsi qu’une plus grande sensibilité envers leur type de contenu devrait d’abord avoir lieu avant de pouvoir le restreindre. Le Canada a besoin de s’engager dans une stratégie d’éducation sexuelle et médiatique considérable afin de s’assurer que les créateurs de contenu sont soutenus par une société qui les valorise, eux et leur travail , affirme l’entreprise.

De surcroît, une stricte régulation de la nouvelle loi pourrait selon elle s’avérer nuisible aux personnes LGBTQ+ . La firme avance ainsi que cette mesure mènerait probablement à une censure des activités spécifiques que ces individus et communautés pratiquent consensuellement et aurait l’effet de laver le contenu pour adultes par une lunette cishétéronormative .

Ouvrir en mode plein écran Solomon Friedman est partenaire, vice-président à la conformité à Ethical Capital Partners, qui a acquis MindGeek il y a quelques mois. Photo : Courtoisie d'Ethical Capital Partners

Une demande de l'industrie

En entrevue à Radio-Canada, Solomon Friedman, partenaire, vice-président conformité à Ethical Capital Partners, assure que la soumission de sa firme est un reflet des exigences et des plaintes de gens de l'industrie, comme des créateurs de contenu et des travailleurs du sexe, qu'ils ont écoutés et consultés .

Solomon Friedman assure également qu'Ethical Capital Partners consulte des experts du milieu. Nous ne sommes pas à la recherche d'un accord, nous sommes à la recherche de critiques et de rétroactions , établit-il.

L'homme ayant une formation juridique juge regrettable et décevant que le contenu pour adultes ne soit pas traité comme les autres contenus régulés par le CRTC . Pour lui, tant que la situation n'aura pas changé, les sites pornographiques ne devraient pas se soumettre à ces régulations.

Notre vision est que, pour pouvoir faire une analogie, il faut que le terrain de jeu soit nivelé.

S'il semble optimiste quant à la compréhension du CRTC et du gouvernement du Canada face aux défis de ses plateformes, Solomon Friedman considère comme honteux que les progrès doivent trop souvent être engendrés par les cours juridiques.

Publicité

Une sénatrice « consternée »

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a partagé son mécontentement quant à ces soumissions.

Si la promotion de contenu canadien sur les sites pornographiques lui importe très peu, Julie Miville-Dechêne s’indigne de l’attitude générale de ces plateformes.

Ils disent qu’ils veulent être exclus de toute réglementation [...] Ils disent qu’il y a d’autres sujets importants à régler avant de les réglementer , juge-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La sénatrice Julie Miville-Dechêne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Or, Julie Miville-Dechêne ne comprend pas pourquoi MindGeek et Ethical Capital Partners ne mentionnent jamais les questions de la protection des enfants dans leur soumission. Je suis consternée , affirme-t-elle.

Publicité

La sénatrice travaille depuis longtemps sur ce problème, ayant soumis il y a deux ans un projet de loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite. Ce projet de loi a été accepté au Sénat, mais a été refusé il y a quelques mois par le gouvernement.

Selon elle, l’approche de MindGeek est de laisser le fardeau de la responsabilité aux parents et non aux instances politiques, ce qu’elle considère comme de la pensée magique .