Caribou : baby-boom dans Charlevoix, débâcle en Gaspésie et à Val-d’Or

La mise en enclos des caribous de Charlevoix continue de porter fruit sur le plan de la reproduction, alors que 11 des 12 femelles gestantes cette année ont mis bas avec succès. L'histoire est tout autre en Gaspésie et à Val-d'Or, où un total de trois faons et une femelle sont morts, fragilisant encore davantage ces deux hardes en voie de disparition.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a dressé vendredi son bilan des naissances pour les trois hardes où des enclos de protection ont été aménagés ces dernières années.

Parmi les bonnes nouvelles, la harde de caribous forestiers de Charlevoix poursuit sa progression. Dans le parc national des Grands-Jardins, tous les survivants ont été mis en enclos à l'hiver 2022. Au moment de la capture, 16 caribous formaient la petite population isolée. Quatre faons sont nés cette année-là, portant la harde à 20 animaux.

Une femelle caribou avec son faon dans l'enclos de protection de Charlevoix Photo : Photo fournie par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Ce printemps, la totalité des femelles, au nombre de 12, étaient gestantes. Parmi elles, seule une a perdu son faon lors de la mise bas, faisant grimper la population à un sommet jamais vu depuis 2019. La population compte désormais 31 individus, soit 15 adultes, 5 juvéniles et 11 faons , précise le ministère.

Réintroduit dans les hauts plateaux charlevoisiens dans les années 70, le caribou de Charlevoix a atteint un sommet de 126 individus en 1992. Un déclin s'est ensuite amorcé avant de s'accélérer au cours des cinq dernières années, expliqué par la perte d'habitat liée aux coupes forestières et aux feux de forêt.

Le taux de perturbation de l'habitat des caribous de Charlevoix, dont la libération dans la nature n'est pas encore envisagée, frôlait les 90 % au moment de leur capture l'an dernier. La cible gouvernementale est désormais de 35 %.

Catastrophe en Gaspésie et à Val-d'Or

Si tout s'est bien déroulé dans Charlevoix, le bilan des naissances est catastrophique pour la harde de caribous montagnards de la Gaspésie cette année.

Là-bas, le plan du gouvernement québécois était de capturer uniquement les femelles gestantes pour les placer en enclos de maternité. On espérait ainsi les protéger des prédateurs, tout comme les faons.

L'opération de capture des femelles, en hélicoptère, a permis de placer six caribous en enclos l'hiver dernier. Du nombre, seules deux femelles étaient gestantes. Les deux ont finalement perdu leurs faons ce printemps. Pire encore, une femelle est décédée d’une infection utérine suivant la mise bas en Gaspésie , confirme le ministère.

Un caribou montagnard au mont Albert, dans le parc national de la Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La situation est telle que, selon nos informations, le gouvernement remet actuellement en question sa stratégie. Aucune décision n'a encore été prise quant à savoir si toute la harde pourrait, par exemple, être mise en enclos, comme à Val-d'Or et dans Charlevoix.

Il est encore possible que des femelles non capturées aient donné naissance à des faons ce printemps. Le ministère n'était toutefois pas en mesure de fournir un tel inventaire. On estimait en 2021 que, des 33 caribous répertoriés lors d'un inventaire aérien, une quinzaine étaient des femelles.

Le sort de la harde de caribous de Val-d'Or ne s'est pas amélioré non plus. La population, formée de seulement neuf cervidés, n'avait qu'une femelle gestante ce printemps. Cet unique faon n'a pas survécu à la mise bas.