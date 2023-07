Les chirurgiens sont moins payés en soins reproductifs pour les femmes, selon une étude

Au Canada, les chirurgiens sont moins bien payés pour les interventions en matière de soins de santé reproductive pratiquées sur les femmes, d'après une étude publiée par le Journal canadien de chirurgie.

En effet, l’étude (en anglais) (Nouvelle fenêtre), publiée au début du mois de juillet, met en évidence que les rémunérations sont inférieures pour les opérations effectuées sur les femmes, soit 28 % en moyenne par rapport aux interventions similaires sur des hommes.

D’ailleurs, au sein des huit provinces étudiées, la Saskatchewan présente l'écart le plus significatif avec 67 %, suivi de près par la Colombie-Britannique, soit avec 61 %, puis le Yukon avec 41 %.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont analysé des interventions chirurgicales similaires effectuées sur les organes reproducteurs masculins et féminins.

Publicité

À titre d’exemple, l'étude relève que les chirurgiens sont mieux rémunérés pour une biopsie des organes génitaux masculins que pour une biopsie des organes génitaux féminins, bien que ces deux procédures soient essentiellement identiques.

Des soins « sous-évalués »

La cheffe du département provincial d'obstétrique et de gynécologie de la Saskatchewan, Joanne Sivertson, estime que les données présentées par l'étude sont décevantes .

Pour dénouer un ovaire, il faut pénétrer dans la cavité abdominale. Alors, il s’agit d’une opération beaucoup plus risquée et plus complexe et elle est payée 50 % de moins que celle qui consiste à dénouer un testicule , se désole-t-elle.

Selon Mme Sivertson, cette disparité découle de politiques historiques où les soins prodigués aux femmes ont été sous-évalués pendant de nombreuses décennies.

C'est humiliant pour les femmes.

La médecin souligne l'importance de reconnaître ces disparités et préconise l'octroi de ressources supplémentaires dédiées aux soins des femmes.

Publicité

Nous continuons à nous battre pour fournir des services de santé de base aux femmes dans la province , déclare-t-elle.

Pour l’un des auteurs de l’étude, le gynécologue-obstétricien et urogynécologue à l'Hôpital SunnyBrook à Toronto Michael Chaikof, cette situation constitue une forme de double discrimination .

Non seulement les chirurgiennes sont moins bien payées en moyenne, mais les chirurgiens qui s'occupent des femmes sont également moins bien payés , observe le chercheur.

Si l'on considère notre domaine, la gynécologie, la majorité des personnes pratiquant la chirurgie dans notre spécialité sont des femmes , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du département d'obstétrique et de gynécologie de la Saskatchewan, Joanne Sivertson (à gauche) et le gynécologue-obstétricien et urogynécologue à l'Hôpital SunnyBrook à Toronto, Michael Chaikof (à droite). Photo : Fournie par Joanne Sivertson et Michael Chaikof

Un processus compliqué

La présidente de l'Association médicale de la Saskatchewan (SMA), Annette Epp, explique qu’une fois que le tarif d'une intervention chirurgicale est établi à un certain niveau, il est difficile de le revaloriser par la suite.

Il est regrettable et certainement inacceptable que la Saskatchewan soit la plus en retard de tout le pays, mais en ce qui concerne les structures tarifaires, il s'agit d'un processus assez compliqué , indique Mme Epp.

Je pense qu'en tant qu’association et en tant que professionnels, nous devons reconnaître qu'il existe des disparités dans les résultats entre les femmes et les hommes et que cela doit être corrigé , ajoute-t-elle.

De son côté, dans un communiqué adressé à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Santé de la Saskatchewan affirme que les médecins facturent directement le gouvernement pour chaque service assuré qu'ils fournissent [...] conformément au barème de paiement approuvé .

Le ministère et la SMA travaillent à la modernisation du barème de paiement afin d'assurer des paiements cohérents, équitables et appropriés aux praticiens pour la prestation de services de santé assurés , note le communiqué.

Avec les informations d’Aishwarya Dudha