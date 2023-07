Le chanteur américain Tony Bennett est décédé vendredi à l'âge de 96 ans à New York, deux semaines avant son anniversaire. La cause du décès n'a pas été dévoilée, mais l'artiste avait reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2016.

Connu comme le dernier grand chanteur des saloons du milieu du 20e siècle, il a enregistré plus de 70 albums, dont 19 ont été retenus dans les compétitions des prix Grammy. Il a toujours affirmé qu'il avait comme ambition de créer un catalogue de succès plutôt que des chansons à succès .

L'artiste intemporel est notamment connu pour sa dévotion à l'égard du répertoire des chansons traditionnelles américaines et son talent pour créer de nouveaux standards dans l'univers musical. Ses classiques, tels que I Left My Heart In San Francisco, ont inspiré des générations de musiciens et d'admirateurs qui ont suivi, de Frank Sinatra à Lady Gaga.

Il a toujours été tenu en haute estime par ses pairs de l'univers de la musique, particulièrement par Frank Sinatra qui affirmait dans une entrevue accordée au magazine Life en 1965 qu'il était le meilleur chanteur de l'industrie.

J'aime divertir le public, lui faire oublier ses problèmes , a-t-il déclaré à l'Associated Press en 2006. Je pense que les gens sont touchés s'ils entendent quelque chose de sincère et d'honnête, avec peut-être un peu d'humour [...]. J'aime simplement faire en sorte que les gens se sentent bien quand je chante.

Réactions à Montréal

En entrevue à ICI RDI, le cofondateur du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), André Ménard, s'est dit affecté par cette nouvelle. Il a profité de l'occasion pour parler de sa prestation au FIJM en 2014 en compagnie de Lady Gaga.

Tony Bennett était au Festival de jazz en 2014, et il a causé toute une surprise à la foule lorsqu'il s'est présenté sur scène en compagnie de Lady Gaga, qui avait donné un spectacle au Centre Bell la veille. Il l'avait même qualifiée d’une des meilleures chanteuses de jazz au monde. Il lui vouait une grande admiration , a raconté M. Ménard.

André Ménard a ajouté que Tony Bennett n'a jamais eu à changer son style depuis le début de sa carrière, ce qui en a fait un chanteur hors pair.

Tony Bennett, par sa nature et son talent, a imposé un style et n’a jamais eu à changer depuis les années 1950, époque où il est devenu une vedette. Il a traversé toutes les époques, et même dernièrement, lorsqu'il a surmonté l’Alzheimer pour aller en studio. Quand il retrouvait les feuilles de musique avec la mélodie, il pouvait se remettre à chanter comme s'il n'était pas atteint d'Alzheimer. C’est phénoménal.

Avec les informations de Associated Press