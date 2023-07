OC Transpo modifie l’itinéraire au centre-ville pour les autobus R1 vendredi

En attendant la réouverture du train léger, les autobus R1 vont emprunter les rues Albert et Slater, au lieu de la rue Queen, dans le centre-ville d'Ottawa, à compter de vendredi.

Les autobus R1 circuleront sur les rues Albert et Slater, avec des arrêts sur les rues Bank et Kent pour les usagers se dirigeant vers l'ouest, et sur les rues Kent et O'Connor pour ceux se dirigeant vers l'est, a indiqué la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, dans une note de service publiée vendredi.

Le train léger a cessé de fonctionner lundi après-midi en raison d'un problème de roulement sur un de ses véhicules. Un problème similaire, survenu il y a près de deux ans, avait entraîné la fermeture de l'ensemble du système pendant près d'une semaine.

Ouvrir en mode plein écran Une nouvelle affiche a été installée pour informer les clients des autres arrêts du service R1, selon OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

Mme Amilcar a précisé qu'il y aurait 36 autobus R1 pour transporter les gens aux heures de pointe le matin et l'après-midi.

Une navette circulera également entre les stations Lees et Rideau, avec des arrêts à chaque station, à l'exception de Lees, selon la note de service. Une autre navette circulera entre les stations Lees, uOttawa et Rideau.

Alors que le service d'autobus R1 se poursuit, on ne sait toujours pas quand la ligne de la Confédération sera remise en service.