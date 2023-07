La province et l'association qui représente les médecins de la Nouvelle-Écosse ont convenu de deux nouveaux contrats pour le financement des médecins et des résidents en médecine familiale.

Les accords de quatre ans ajouteraient environ 177 millions $ au budget provincial d'ici la quatrième année.

Le contrat des médecins comprend des modifications pour attirer et retenir les médecins de famille.

Notre objectif était d'établir une entente avec les médecins qui aident à retenir nos médecins de famille actuels et qui rendent la pratique de la médecine familiale plus attrayante pour les apprenants en médecine et les médecins , explique Colin Audain, le président de Docteurs Nouvelle-Écosse.

Un nouveau modèle de rémunération pour les médecins de famille calculera le revenu en fonction du nombre de patients dans leur pratique, du nombre d'heures travaillées et des services qu'ils fournissent.

Selon ce modèle, les médecins de famille peuvent s'attendre à avoir une idée plus cohérente de ce à quoi ressemble leur revenu à chaque chèque de paie. Le ministère de la Santé et du Mieux-être affirme qu'il s'agit d'un modèle recherché par les jeunes médecins.

Un financement sera également disponible pour un projet pilote permettant aux médecins de famille de facturer les services des fournisseurs de soins de santé qu'ils embauchent dans leur pratique, comme les infirmières praticiennes, les diététistes ou les pharmaciens.

Colin Audain dit que ça servira à améliorer le type de soins que les Néo-Écossais peuvent recevoir .

La liste d'attente des médecins dépasse les 150 000

Environ 152 000 Néo-Écossais étaient sur la liste d'attente pour un médecin de famille au 1er juillet, une augmentation de plus de 3500 par rapport à juin.

Tous les médecins sous le nouveau contrat recevront une augmentation de salaire de 10 % au cours des quatre années du contrat. Le congé parental passera également de 1500 $ par semaine pendant 17 semaines à 2000 $ par semaine pendant 26 semaines.

L'entente comprend aussi des mesures pour soutenir les médecins dans les communautés rurales où il peut y avoir peu de spécialistes.

On ne peut pas s'attendre à ce qu'une ou deux personnes soient de garde aussi souvent , explique Colin Audain. Il y a donc un engagement dans ce contrat pour garantir un environnement d'appel durable, donc quatre à cinq personnes pour soutenir le système.

L'entente couvre environ 1900 médecins, incluant 560 retraités et membres à vie, ainsi que 745 médecins cliniciens et universitaires.

Les nouveaux contrats prendront fin le 31 mars 2027 et tous les détails seront publiés sur le site internet de . Docteurs Nouvelle-Écosse dans les prochains jours.