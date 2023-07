La Russie bombarde Odessa pour une quatrième nuit d’affilée

Des frappes russes ont touché pour la quatrième nuit de suite la région d'Odessa en Ukraine, port stratégique en mer Noire.

Kiev accuse Moscou de viser spécifiquement ces infrastructures pour empêcher toute reprise éventuelle des exportations.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des missiles de croisière russes Kalibr, tirés depuis un navire russe en mer Noire, ont touché la région d'Odessa, a affirmé le gouverneur local, Oleg Kiper.

Des silos à grain d'une entreprise agricole de la région ont été touchés. L'ennemi a détruit 100 tonnes de pois cultivés et 20 tonnes d'orge , a-t-il indiqué, précisant que deux personnes avaient été blessées.

Après trois nuits consécutives de terreur en utilisant de puissants missiles et des drones contre les infrastructures portuaires, [l'ennemi] s'en prend maintenant aux entreprises agricoles.

Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, des tirs russes ont également détruit deux camions de pompiers dans la région d'Odessa, sans faire de victimes.

Publicité

Des tirs russes de drones et de missiles avaient déjà frappé Odessa et Mykolaïv, autre grande ville du sud ukrainien, faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'armée russe a assuré, pour sa part, ne viser que des sites militaires.

Exercices militaires en mer Noire

Parallèlement, la Russie a annoncé vendredi avoir mené des exercices militaires impliquant des tirs de missiles en mer Noire, théâtre de tensions croissantes depuis l'expiration de l'accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale.

Des navires de la flotte russe ont tiré des missiles de croisière antinavires et détruit un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat, dans la partie nord-ouest de la mer Noire , a déclaré le ministère russe de la Défense.

Le ministère a indiqué que l'aéronautique navale, de concert avec des bateaux, a mené des manœuvres pour isoler la zone temporairement fermée à la navigation .

Ouvrir en mode plein écran Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité vendredi à Moscou Photo : afp via getty images / Alexander Kazakov

La Russie a affirmé mercredi qu'elle considérerait dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de potentiels bateaux militaires , et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit.

Publicité

Les tensions se sont ravivées dans cette zone depuis l'abandon cette semaine par Moscou de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui permettait aux cargos chargés de produits agricoles de quitter les ports en empruntant des couloirs maritimes protégés.

En réponse à la nouvelle politique de Moscou, l'Ukraine a averti jeudi qu'elle traiterait les bateaux se dirigeant vers les ports contrôlés par Moscou comme de potentiels transporteurs de matériel militaire, avec tous les risques associés .

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé vendredi que cette déclaration de Kiev créait une menace pour les navires civils naviguant en mer Noire.

Appréhension à l'ONU

Cette situation suscite l'inquiétude de l' ONU , qui était l'un des médiateurs dans la négociation de l'accord.

Nous voyons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui fait souffrir tout le monde, en particulier les populations vulnérables des pays du Sud , a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l' ONU .

Dénonçant les entraves au commerce de ses propres engrais et produits agricoles, la Russie s'est retirée de l'accord signé en juillet 2022, mais assure être prête à y revenir si ses demandes sont réalisées dans leur totalité .

Kiev, de son côté, a demandé la mise en place de patrouilles militaires navales sous mandat de l' ONU pour compenser la fin de l'accord, sans réponse jusqu'à présent.

Les armes occidentales n'aident pas l'Ukraine sur le front, selon Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a estimé vendredi que les livraisons d'armes occidentales n'avaient pas aidé Kiev à avancer sur le front lors de sa contre-offensive, jugeant que celle-ci n'avait pour le moment eu aucun résultat .

Kiev a commencé à utiliser les armes à sous-munitions livrées par les États-Unis, selon la Maison-Blanche, au moment où l'Ukraine cherche à donner de l'élan à sa contre-offensive.

Les ressources colossales qui ont été injectées dans le régime de Kiev n'aident pas, et les livraisons d'armes occidentales, de chars, d'artillerie et de missiles non plus.

Les forces ukrainiennes utilisent efficacement ces armes qui ont réellement un impact sur les formations défensives russes , a déclaré John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche.

Moscou a menacé en contrepartie d'utiliser ses propres armements à sous-munitions contre l'armée ukrainienne, qui accuse pourtant les forces russes de les utiliser depuis le début du conflit.

Vladimir Poutine a également prévenu vendredi qu'une agression contre le Bélarus équivaudrait à une agression contre la Russie et que Moscou y répondrait par tous les moyens possibles.

Le déclenchement d'une agression contre le Belarus équivaudra à une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition.

Sur le front est, des tirs de roquettes russes ont touché vendredi la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, tuant un couple, a indiqué le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Pas de calme du côté diplomatique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révoqué vendredi son ambassadeur au Royaume-Uni, Vadym Pristaïko, personnage clé des relations entre Kiev et Londres, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne.

Le décret ne donne pas les raisons de cette décision, mais l'ambassadeur s'était montré critique récemment envers le président ukrainien, regrettant ses sarcasmes visant le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui avait réclamé plus de gratitude pour l'aide militaire apportée par les alliés de Kiev.

Le 12 juillet, en marge du sommet de l' OTAN à Vilnius en Lituanie, Ben Wallace avait affirmé que le Royaume-Uni n'était pas Amazon pour fournir des armes à l'Ukraine, suggérant que Kiev pourrait montrer plus de gratitude .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, lors du sommet de l'OTAN 2023 à Vilnius Photo : Getty Images / Paulius Peleckis

Le Royaume-Uni est l'un des soutiens les plus solides de Kiev et l'un de ses principaux donneurs d'armes depuis le début du conflit avec la Russie.

Volodymyr Zelensky avait répondu durant une conférence de presse, assurant être très reconnaissant envers le peuple britannique.

Le lendemain, Vadym Pristaïko avait déploré dans une interview à la chaîne britannique Sky News que M. Zelensky ait répondu avec un peu de sarcasme .

Diplomate de carrière, Vadym Pristaïko était l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni depuis juillet 2020. Il avait auparavant été ministre des Affaires étrangères, de 2019 à 2020.

Avec les informations de Agence France-Presse