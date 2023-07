Eau contaminée : une entreprise spécialisée propose sa solution

L’entreprise Sanexen, spécialisée dans la décontamination des eaux, ne croit pas que la stratégie de la Ville de Saguenay de filtrer l’eau contaminée de La Baie soit la meilleure option. La firme qui prône plutôt un traitement à la source reconnait tout de même qu'il s'agit d'une bonne option d'urgence.

Créée il y a 38 ans, Sanexen a complété plus de 7000 projets tant au Canada qu’aux États-Unis, dont dans plusieurs installations militaires.

C’est un problème récurrent sur tous les sites aéroportuaires qu’ils soient civiles ou militaires comme Bagotville ou d’autres. On a également travaillé sur des aéroports civils dans la région de Montréal et ailleurs , explique le vice-président Innovation chez Sanexen, Martin Bureau.

Le représentant de la firme, qui traite des PFAS depuis 2001, propose un traitement à la source de la contamination. Ainsi, des barrières hydrauliques pourraient être installées en amont, soit notamment à la base militaire de Bagotville. Les PFAS pourraient être captés puis détruits. Cela représenterait des économies d’échelles considérables.

Cette solution pourrait même éviter de devoir trouver une nouvelle source d’eau potable. Des études hydrogéologiques permettraient de le confirmer.

Ce n’est pas à moi de commenter ce que la ville doit faire pour ces citoyens. Filtrer l’eau immédiatement est probablement une chose raisonnable à faire pour la Ville pour apporter un remède immédiat et instantané , dit Martin Bureau.

Il est d’avis que le traitement de l’eau, sans remédier aux problèmes de ces polluants éternels, coûtera des millions de dollars chaque année à la Ville qui gère 14 millions de litres d’eau par jour. L’achat de filtres à base de résine s’avèrent une solution beaucoup trop onéreuse selon lui.

Sanexen a d'ailleurs travaillé sur un projet-pilote, en 2020, à la base des Forces canadiennes de Bagotville. Elle a pu présenter de nouvelles technologies permettant de traiter les PFAS dans les eaux souterraines.

Les premières eaux qu’on a traitées, ce sont les eaux de Bagotville. Cela nous a permis d'acquérir une compréhension approfondie des méthodes efficaces de traitement des PFAS dans cette eau qui est très contaminée en PFAS . [...] On a vraiment démontré que des installations efficaces étaient disponibles, les nôtres, plutôt que d'utiliser des filtres comme l'appel d’offres que vient de publier la Ville de Saguenay , raconte son représentant.

Martin Bureau dit ne pas avoir été interpellé par la Ville de Saguenay. En revanche, les représentants de l’entreprise ont contacté les divers paliers de gouvernement.

Contamination élevée

Le vice-président Innovation chez Sanexen, Martin Bureau, dit avoir déniché des données faisant état de puits de la Base de Bagotville pouvant être contaminés aux PFAS à des valeurs allant entre 100 000 et 300 000 nanogrammes par litre d’eau. Ce qui représente 1000 fois plus que les mesures obtenues ailleurs dans l'arrondissement de La Baie.

Les parties prenantes ont travaillé sur le dossier. Les analyses ont été faites. La source a été clairement identifiée. C’est vraiment le moment de passer à l’action. Ce n’est plus le temps de faire des études comme le propose le ministre de la Défense l’a proposé, mais d’appliquer des solutions connues et efficaces , souligne le vice-président, Innovation chez Sanexen.

Sanexen a été mise à contribution lors de la tragédie de Lac-Mégantic. Elle a traité l’eau utilisée pour éteindre le brasier.