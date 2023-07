Une délégation régionale de 177 athlètes aux Jeux du Québec

Près de 180 athlètes représenteront le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la 57e finale des Jeux du Québec, à Rimouski. La région devrait faire bonne figure dans quelques disciplines, dont le cyclisme sur route, le triathlon, la natation, le basketball et l'athlétisme.

La nageuse Laurence Michaud a été désignée comme porte-drapeau pour la région. Celle qui en est à sa deuxième présence aux Jeux du Québec participera aux compétitions de natation en eaux libres sur deux et cinq kilomètres. L’an dernier, elle avait complété les épreuves avec une médaille d’argent et autre de bronze.

Sans trop lui mettre de pression, les espoirs sont permis pour ses performances en fin de semaine et lundi prochain , mentionne le chef de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Frédéric Bouchard.

La délégation de la région est composée de 229 personnes, dont 177 athlètes. Les autres membres sont des entraîneurs et des accompagnateurs. Un premier contingent de 118 personnes devait prendra la direction du Bas-Saint-Laurent vendredi matin. Un autre groupe prendra part au deuxième bloc d'épreuves.

On est reconnu pour être une délégation contre laquelle il n'est pas facile de jouer. On fait preuve d'une belle intensité dans tous les sports. J’ai bien hâte de voir notre gang , affirme M. Bouchard.

Par ailleurs, la région pourra compter sur une partisane d’exception. Une toute nouvelle mascotte sera dévoilée au cours des prochaines heures.