Un homme de 55 ans porté disparu à Granby

Le Service de police de Granby demande l’aide de la population pour retrouver Normand Lequin, 55 ans, originaire de Granby. Il a été vu pour la dernière fois le 9 juillet, dans le secteur des Galeries.

Comme le souligne le Service de police dans un communiqué, le Granbyen pourrait se promener en bicyclette. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 1,68 m (5 pieds 6 pouces) et pèse 70 kg (155 livres). Il a les cheveux gris, les yeux bruns et porte des boucles d’oreilles de chaque côté et des lunettes rouge foncé.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches courtes noir avec lignes blanches au niveau des aisselles, des jeans foncé et des souliers en cuir , souligne-t-on.

Les personnes qui auraient aperçu Normand Lequin peuvent contacter le 911 ou le Service de police de Granby.