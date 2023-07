Un arbitre a accordé à des infirmières ontariennes qui travaillent dans les hôpitaux des hausses de salaire que leur syndicat estime à 11 % en moyenne sur deux ans.

L’Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) représente 68 000 infirmières et infirmiers autorisés et autres travailleurs de la santé.

Le syndicat note que, dans sa décision, l’arbitre reconnaît que les salaires ont pris du retard au cours de la dernière décennie et que cela est un facteur important dans la difficulté à recruter et retenir les infirmières.

Il s’agit d’un premier pas pour corriger les torts du passé et amener la rémunération des infirmières dans les hôpitaux là où elle devrait se situer.

Les pourparlers entre l’Association des infirmières et infirmiers et l’Association des hôpitaux n’avaient pas permis d’en arriver à une entente. C’est pourquoi un arbitre a dû déterminer les termes du nouveau contrat de travail.

L’arbitre William Kaplan note que plus de 9000 postes d’infirmière autorisée sont vacants dans les hôpitaux ontariens et que la rémunération est une des considérations les plus importantes pour attirer du personnel.

Il s’agit d’un premier contrat de travail pour ces infirmières depuis l’adoption par le gouvernement de la loi qui a limité les augmentations de salaire des travailleurs du secteur public à 1 % par année pendant trois ans.

Un tribunal ontarien a statué à la fin de l’an dernier que la loi 124 était inconstitutionnelle, mais le gouvernement en appelle.

Les infirmières ont tout de même pu obtenir de l’arbitre des hausses de salaire supplémentaires pour le contrat en vigueur de 2020 à 2022, puisque ces contrats devaient être rouverts si la loi 124 était abrogée ou déclarée invalide.

Avec les informations de La Presse canadienne