Une équipe veut déterminer quel phénomène a frappé Brompton et Saint-Alphonse-de-Granby

Une équipe du Northern Tornadoes Project, de l'Université de Western Ontario, était déployée jeudi en Estrie. Elle tentait de déterminer si c’est une tornade ou une microrafale qui a causé des dégâts dans le secteur de Brompton et de Saint-Alphonse-de-Granby.

Cette équipe a notamment analysé la structure des bâtiments endommagés. Ces démarches permettront d’estimer la force des vents qui ont pu les faire tomber.

Les experts observent aussi la disposition des arbres et des débris. Des arbres penchés d’un seul côté pourraient par exemple être la trace d'une microrafale.

Ces démarches sont très importantes, estime le chercheur en ingénierie à l’Université de Western Ontario, Connell Miller.

Notre travail, c’est de détecter toutes les tornades qui se produisent au Canada pour deux raisons. On veut savoir quels sont les secteurs au Canada qui sont plus à risque. Lorsqu’on sait cela, on peut fournir l’information aux agences météo pour qu’elles améliorent leurs modèles. Elles pourront ainsi avertir les citoyens plus en avance. *

Brompton est un secteur vallonneux, ce qui ne le protège pas nécessairement des tornades.

C’est un mythe que les montagnes empêchent les tornades de se produire. Ce n’est pas vrai. La topographie ici n’aurait pas beaucoup d’effet sur la formation de tornades , indique l'expert.

L’heure est toujours au nettoyage

L’heure était toujours au nettoyage jeudi, deux jours après les vents violents.

Du côté de Brompton, les équipes de la voirie on a dû ramasser une quantité importante d’arbres et de branches, en plus de réparer les routes endommagées par les fortes pluies.

Depuis quelques jours, les équipes municipales sont particulièrement sollicitées.

Les trois dernières semaines, autre que notre travail normal d’entretien, il faut faire toutes les réparations de dommages. C’est surtout de l’érosion due aux fortes pluies, car depuis plusieurs semaines, la température ne nous lâche pas. [...] Les travaux d’été normaux ont été retardés d’au moins trois semaines. Présentement, on essaie juste de sécuriser les demandes. Comme hier, on n’avait pas le choix d’aller sur place, car une partie de la voie publique était endommagée. Dans ce temps-là, on n’a pas le choix d’arrêter nos travaux normaux pour sécuriser des parties de route , constate le chef d’équipe des travaux publics de Sherbrooke, Mathieu Simard.

Du côté de Saint-Alphonse-de-Granby, où un poulailler a notamment été soulevé par la force des vents, les agriculteurs touchés sont à pied d’œuvre pour nettoyer et procéder aux réparations d’urgence avant la pluie attendue vendredi. Ils sont encore frappés par les événements de mardi.

J’en avais des frissons. Ma maison craquait. On ne voyait plus à l’extérieur. Le temps que ça a bougé, ça a duré 30 secondes, mais ça a été 30 secondes inoubliables , raconte Suzanne Choinière, qui est agricultrice et conseillère municipale.

C’est un peu une situation d’urgence, car ils annoncent de la pluie demain et samedi. J’ai demandé à mon contracteur de venir le plus tôt possible pour boucher ça, pour ne pas que la pluie tombe sur mon foin à l’intérieur.

Les résultats de l’enquête du Northern Tornadoes Project doivent être dévoilés vendredi matin.

Avec les informations de Thomas Deshaies

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada