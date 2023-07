Le retour de la fluoration de l’eau à Calgary coûtera trois fois plus cher

La reprise de la fluoration de l'eau potable de Calgary dont le calendrier initial indiquait qu'elle serait achevée en juin 2024 ne sera terminée qu’en septembre l'année prochaine. Le projet coûtera aussi presque trois fois plus cher.

Les coûts du projet qui étaient estimés initialement à 10,1 millions de dollars passeront à 28,1 millions de dollars. La décision de remettre en œuvre cette fluoration remonte à novembre 2021 après un vote du conseil municipal.

D’après Tanner Fellinger, directeur de la livraison des services publics de la Ville, le devis présenté au conseil municipal en 2020 avait sous-estimé l'étendue des travaux requis pour le projet. Ces travaux comprennent la construction de bâtiments supplémentaires qui n'avaient pas été pris en compte à l'origine.

Les infrastructures existantes ne peuvent pas être utilisées, car elles ont atteint leur fin de leur cycle de vie en 2011. Elles ont donc été mises hors de service et retirées après la décision du conseil municipal d'arrêter la fluoration.

Enjeu de santé

Mais le retard et le retrait initial du produit chimique de l'approvisionnement en eau de la Ville ont posé un problème de santé, selon Juliet Guichon, experte médicale et présidente de l'association Calgarians for Kids' Health.

L'absence de fluoration est un problème urgent qui apparaît dans les hôpitaux de Calgary sous la forme d'infections et de la nécessité d'anesthésier les jeunes enfants pour traiter les caries dentaires.

Le fluorure est naturellement présent dans les rivières Bow et Elbow, à des concentrations variant tout au long de l'année entre 0,1 et 0,4 mg/L.

Selon le site du gouvernement du Canada, le fluorure contribue à prévenir la carie dentaire, en renforçant notamment l’émail des dents, en réduisant la quantité d’acide dans la bouche et en restaurant les minéraux qui rendent les dents plus résistantes.

En 1998, la Ville de Calgary et Services de santé Alberta ont examiné la fluoration de l'eau en tant que politique publique. Un groupe de cinq experts a alors recommandé de réduire le niveau de fluorure à 0,7 mg/l. Ce changement a été adopté en 1999 à la suite de consultations publiques.

Cela avait duré jusqu'en 2011, lorsque la Municipalité avait cessé d'ajouter du fluorure à l'eau potable, conformément à la décision du conseil municipal du 19 mai 2011.

Ouvrir en mode plein écran Boire de l’eau qui contient une concentration optimale de fluorure, soit 0,7 milligramme par litre (mg/L), selon les recommandations canadiennes, contribue à prévenir la carie dentaire. Photo : Shutterstock

Les résidents en faveur de la fluoration

Lors des élections municipales de 2021, les Calgariens ont voté à 61 % en faveur de l'ajout de fluor dans le réseau d'eau de la métropole.

Les coûts actualisés de l'ajout de fluorure à l'eau de la Ville comprennent 864 000 $ pour les coûts d'exploitation annuels, et entre 100 000 $ et 200 000 $ pour les coûts d'entretien annuels.

[...] C'est très peu coûteux et les économies réalisées sont d'environ 55 $ par résident et par an , soutient Juliet Guichon. D'après elle, ces économies se traduisent par des coûts dentaires et des coûts de traitement médical évités.

Le conseiller municipal du quartier 10, Andre Chabot, qui a voté contre la motion de 2021 visant à réintroduire le fluor dans l'eau du robinet, confie que l'une des raisons pour lesquelles il l'a fait était qu'il pensait que les coûts présentés dans le plan de réintroduction étaient sous-estimés. Il s'avère que j'avais raison.

Il suggère que le projet soit encore retardé pour permettre au conseil municipal d'examiner les dernières études et de prendre une décision plus éclairée.

Avec les informations de Omar Sherif et Colleen Underwood