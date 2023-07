Les électeurs de Preston, dans la région d’Halifax, votent pour choisir leur prochain député provincial. Cette élection partielle est notable, parce qu’un nouveau système de vote électronique est utilisé pour la première fois au Canada, selon Élections Nouvelle-Écosse.

Cette méthode pour voter est utilisée seulement pour une partie du vote par anticipation.

L’électeur choisit, sur une tablette électronique, le nom du candidat pour lequel il veut voter.

La machine imprime un reçu , c’est-à-dire un bulletin avec le vote, que l’électeur peut déposer dans l’urne.

Selon les responsables des processus électoraux dans la province, cela va considérablement réduire le temps que ça prend pour compter les votes par anticipation.

Le vote est compté automatiquement. Les bulletins papier remis par la machine ne sont utilisés que si un recomptage à la main devient nécessaire.

Ce bulletin électronique n’est pas un vote par Internet, bien que les résultats sont transmis par Internet aux serveurs sécurisés d’Élections Nouvelle-Écosse.

Lindsay Rodenkirchen, directrice générale adjointe des élections dans la province, disait en avril à La Presse canadienne qu’elle avait pleinement confiance dans le fait que cette méthode était sécuritaire.

En 2021, le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, qui venait d’être élu, a adopté des modifications à la loi provinciale sur les élections afin que ce type de vote soit autorisé. Au départ, l’idée était de trouver des façons d’aider les membres des Forces armées canadiennes, nombreux à être basés dans la province, à voter si une élection avait lieu pendant qu’ils étaient déployés outre-mer.

En 2022, après un appel d’offres, Élections Nouvelle-Écosse a accordé à l’entreprise Scytl Canada Inc. le contrat pour développer une telle méthode pour voter.

Si l’expérience est satisfaisante, la totalité des électeurs de la Nouvelle-Écosse devraient pouvoir voter de cette manière lors des prochaines élections provinciales. Ils pourront enregistrer leur vote dans n’importe quel bureau de scrutin, et non plus dans un seul lieu assigné.

La prochaine élection provinciale dans la province doit avoir lieu au plus tard le 15 juin 2025.

Pour le moment, cinq candidats se disputent la circonscription de Preston, vacante depuis la démission de la députée libérale Angela Simmonds.

Le jour de l’élection complémentaire est le 8 août. Le vote se fera sur un bulletin en papier ce jour-là dans les bureaux de scrutin.

D’après le reportage de Julie Sicot et de Paul Légère, et avec des informations de La Presse canadienne