Un Saguenéen participe au doublage en français du film Barbie

Le comédien saguenéen Jérémie Desbiens a pu prêter sa voix à un personnage du film Barbie, qui sortira dans les salles de cinéma québécoises vendredi.

Jérémie Desbiens, qui est maintenant établi à Montréal, a doublé en français québécois le personnage joué par l’acteur britannique Connor Swindells. Il s’agit d’une expérience bien unique pour le comédien.

C'est sûr qu'il y a une excitation parce que bon, moi, Barbie, j'adore, a lancé l’acteur en entrevue à l’émission Place publique. J'ai joué à Barbie quand j’étais jeune. Quand le film est sorti, que j'ai vu la bande-annonce, j’étais super énervé. J'avais hâte de le voir.

Un Saguenéen a participé au doublage du film Barbie qui prendra l'affiche demain.

Il avoue toutefois avoir réalisé toute l’ampleur de ce nouveau film de la réalisatrice Greta Gerwig qu’après coup. On l'approche de la même manière, il faut vraiment plonger dans le personnage, a expliqué Jérémie Desbiens. Puis, chaque fois que je vais en studio de doublage, c'est sûr que c'est quelque chose que j'adore. J'ai fait beaucoup d'années d'improvisation entre autres quand j'étais au Saguenay, puis ça me replonge là-dedans.

Un exercice de haute voltige

Jérémie Desbiens fait maintenant du doublage depuis cinq ans. Il s’agit d’un exercice assez particulier qui peut parfois être difficile. Ça demande beaucoup de technique, de rapidité d'exécution et de polyvalence, je dirais, de plongée, a-t-il indiqué. Parce qu’en doublage, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on s'en va faire. Par exemple, dans Barbie, je savais que j'allais travailler sur le film Barbie, j'avais reçu la demande pour aller en studio pour ça, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais devoir jouer.

Ouvrir en mode plein écran Jérémie Desbiens, originaire de Saguenay, participe également à des spectacle de marionnette. Photo : Radio-Canada / Facebook : Jérémie Desbiens

Le comédien explique qu’il a su uniquement sur place quel personnage il allait devoir doubler. La personne qui nous distribue dans le film, qui nous donne le rôle, bien sûr, va venir chercher des acteurs qui peuvent correspondre, qui ont un peu le même genre de timbre vocal, mais aussi d'énergie qui va ressembler un peu au tempérament du personnage.

Jérémie Desbiens a également donné sa voix à un des personnages du film de dessin animé québécois Katak, le brave béluga. Une expérience bien différente de celle qu’il a connue dans Barbie.

C'est sûr qu’il y a beaucoup plus d'énergie quand on fait du dessin animé, a-t-il poursuivi. Il faut vraiment être très dynamique. Ce qui était très différent avec Katak, le brave Béluga, pour créer le personnage d'Albi, c'était de créer la voix. Le film n’était pas encore fait. On avait les tests, on était en studio, on pouvait proposer, il y avait encore quelque chose qui se rapprochait de l'impro, parce qu’il fallait faire des propositions très différentes, mais on n'avait pas à être synchro avec l'image, parce que l'image n'était pas encore créée.

D’autres doublages sont prévus pour le Saguenéen, cet automne.

Selon une entrevue de Marie Villeneuve