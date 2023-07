L’inflation plus élevée en Saskatchewan que la moyenne nationale

Dans la dernière année, en Saskatchewan, le prix des produits et services a connu une augmentation au-delà de la moyenne nationale.

L'indice des prix à la consommation (IPC), le moyen utilisé pour calculer l’inflation, a augmenté de 3,3 % dans la province alors que le reste du Canada se situe, en moyenne, à 2,8 %.

Au mois de juin, la province était au troisième rang du taux d'inflation le plus élevé au pays, derrière le Québec et la Colombie-Britannique.

Une telle situation se reflète évidemment dans le quotidien des citoyens et des commerçants.

Ouvrir en mode plein écran Shimaa Salam-Chemillac, propriétaire de la pâtisserie Saskatoonette, remarque que l'inflation dans le prix de certains aliments affecte son commerce. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

La propriétaire de la pâtisserie Saskatoonette, Shimaa Salam-Chemillac, a remarqué une hausse importante du prix de ses ingrédients, notamment pour le beurre et les fruits.

On est en pleine saison [pour les fruits] alors on pourrait se dire que les prix pourraient être avantageux, mais non, pas forcément , explique la pâtissière.

La hausse du prix des produits d'emballage tels que les boîtes pour ses gâteaux se fait aussi sentir sur son portefeuille.

Comparé aux prix de l'année dernière, c'est assez hallucinant , se désole Shimaa Salam-Chemillac.

À l’échelle nationale, l'inflation a tout de même ralenti par rapport au mois de mai, selon les données recueillies par Statistique Canada, alors que l' IPC s'élevait alors à 3,4 %.

Ce sont le prix du panier d’épicerie et le coût de l'intérêt hypothécaire (dont la hausse se chiffre à 9,1 % et 30,1 % respectivement) qui ont contribué le plus à l'augmentation de l' IPC au Canada en juin, selon Statistique Canada.

