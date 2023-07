L’auberge Le Parasol, véritable institution de Chicoutimi, change de mains

L'auberge Le Parasol, propriété de la famille Picard depuis 75 ans, vient de changer de mains. Avec plusieurs projets en tête, un groupe de jeunes entrepreneurs en a fait officiellement l'acquisition, jeudi matin.

Véritable institution dans le secteur de Rivière-du-Moulin, elle était la propriété de la même famille Picard depuis son ouverture à la fin des années 1940. L'ancien propriétaire, Claude Picard, se dit heureux de passer le flambeau.

Je me sens bien parce qu'on va avoir une bonne relève. C'est des jeunes qui vont prendre la relève de l'entreprise et ça va rester régional , a-t-il affirmé.

En terrain connu

Le nouveau copropriétaire, Vincent Alarie-Tardif, connaît très bien l'auberge. Lorsqu'il était plus jeune, il a dû habiter dans une chambre pendant deux ans avec sa famille en raison de difficultés financières. Aujourd'hui, ses parents et sa sœur travaillent ici. Il estime que le potentiel du site est exceptionnel.

Il y a quatre ans, j'ai dit qu'un jour j'allais l'acheter, puis cette année, c'était dans mes résolutions et on était prêt à le faire avec notre groupe. Fait que je suis quand même fier aujourd'hui de dire qu'on a acheté Le Parasol , a-t-il lancé.

Depuis sept ans, il n’y a rien qui évolue dans l'entreprise. Nous autres, on veut mettre ça au goût du jour. On a la plus belle vue au Saguenay. Fais que c'est sûr et certain qu'on veut lever un étage, mettre deux terrasses pis que ce soit une place de choix au Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran Claude Picard, l'ancien propriétaire (troisième à partir de la gauche), entouré des nouveaux propriétaires de l'auberge. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Des projets dans les cartons

Les nouveaux propriétaires veulent maintenir la vocation de l'établissement et développer davantage la restauration. Ils souhaitent aussi louer des chambres qui se trouvent dans ce bâtiment à des étudiants et des travailleurs étrangers.

Publicité

On le sait qu'il y a vraiment un besoin pour les chambres à Saguenay. Donc c'est un volet qu'on veut explorer, mais on veut garder le volet hôtelier. C'est ça vraiment le main de la business qu'on pourrait dire, mais on veut offrir une offre de chambres qui pourrait être intéressante , a fait valoir Olivier Marcotte, secrétaire de l’auberge Le Parasol.

L'auberge Le Parasol devrait commencer à changer de visage dans les prochains mois. L'automne prochain, une douzaine de chambres seront rénovées. Par la suite, d'importants travaux de peinture seront effectués au printemps 2024. D’autres rénovations, telles que les agrandissements, viendront plus tard.

D’après un reportage de Mireille Chayer