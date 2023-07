L’électricité est revenue à Rock Forest après une importante panne

Une importante panne de courant a touché une grande partie de l'ouest de la Ville de Sherbrooke jeudi soir. Le courant est revenu peu après 20 h.

Peu avant 20 h, plus de 4000 foyers étaient toujours sans électricité, dans un territoire allant de l'autoroute 410 jusqu'au-delà du chemin Saint-Roch Sud. Une vingtaine de minutes plus tôt, ce sont plus de 8000 ménages qui étaient touchés.