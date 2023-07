La Première Nation de Pine Creek s’apprête à creuser pour retrouver de potentielles tombes

Une communauté autochtone de l'ouest du Manitoba s'apprête à entreprendre des fouilles sous une église catholique où des tombes potentielles non marquées ont été découvertes à l'aide d'un radar l'année dernière.

La communauté de Minegoziibe Anishinabe, également connue sous le nom de Première Nation de Pine Creek, a l'intention de creuser sous l'Église catholique Our Lady of Seven Sorrows.

En 2022, la communauté avait engagé une entreprise pour examiner le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Pine Creek. Ces recherches ont permis de détecter 14 anomalies sous l'église.

Les fouilles, qui commenceront lundi, devraient prendre jusqu'à un mois.

Le pensionnat de Pine Creek, dirigé par l'Église catholique romaine, a fonctionné de 1890 à 1969 dans différents bâtiments sur une grande parcelle de terre.

Les recherches au radar ont également révélé 57 anomalies supplémentaires sur le terrain autour de l'église et de l'ancien site de l'école, mais la communauté a choisi de se concentrer uniquement sur celles trouvées sous l'église.

Nous comprenons qu'avec le temps, des sites de sépulture peuvent être perdus en raison des éléments naturels, mais enterrer des restes sous un bâtiment suggère une intention sombre et sinistre qui ne peut être ignorée alors que nous exposons la vérité de ce qui s'est passé sur notre terre natale , affirme le chef de la Première Nation, Derek Nepinak, dans un communiqué.

La Gendarmerie royale du Canada du Manitoba a annoncé l'automne dernier qu'elle travaillait avec la communauté pour enquêter sur les tombes potentielles.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a répertorié 21 décès d'enfants au pensionnat pour Autochtones de Pine Creek. De leur côté, les survivants évoquent depuis longtemps les abus qui y ont été commis.

Avec les informations de La Presse canadienne