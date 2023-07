Les conditions de sécheresse se sont aggravées en Colombie-Britannique

Près des deux tiers des bassins versants de la Colombie-Britannique sont à présent au niveau 4 ou 5 sur l’échelle qui mesure les niveaux de sécheresse, soit les niveaux les plus élevés. Cette situation continue d'inquiéter les autorités alors que plus de 380 feux de forêt sont toujours actifs dans la province.

Quatre bassins versants supplémentaires sont passés, depuis la semaine dernière, du niveau 4 au niveau 5 sur cette échelle : South Peace, Finlay, Parsnip et Upper Fraser West.

En 2021, nous avons atteint quelques zones de sécheresse de niveau 5, mais cela n'a pas duré et n'a commencé à se manifester qu'à la fin du mois d'août , lance le directeur du centre de prévision fluviale du ministère des Forêts, Dave Campbell, pour expliquer que la situation actuelle est atypique et survient habituellement au mois de septembre.

L'inquiétude est évidemment de mise , poursuit-il avant de préciser que 94 % des bassins versants du territoire se trouvent actuellement à un niveau de sécheresse de niveau 3 ou plus.

Le tiers de la Colombie-Britannique est sous un avis de sécheresse extrême. Quatre bassins versants supplémentaires sont maintenant passés au niveau 5 de l'échelle de sécheresse.

Toujours un manque de précipitations

Dans la plupart des régions de la province, nous sommes confrontés à des insuffisances de précipitations. L'écart entre la quantité de pluie habituelle et ce que nous avons observé est de l'ordre de 100 à 250 millimètres de précipitations , note Dave Campbell.

Au cours des deux prochains mois, nous entrons vraiment dans la période de sécheresse et nous prévoyons que nous continuerons à voir cet assèchement et cette baisse continue des débits fluviaux , précise-t-il alors que 74 stations qui mesurent le débit fluvial sont maintenant à des bas niveaux record, contre 71 la semaine dernière.

Plus de 380 feux de forêt actifs

En date de jeudi, plus de 380 feux de forêt sont actifs sur l’ensemble du territoire, et le temps chaud et sec continue de créer des défis pour les équipes sur le terrain. D'ailleurs, de nouvelles recrues devraient s'ajouter vendredi à l'effectif qui combat actuellement les incendies dans la province.

En termes de ressources, nous avons plus de 2500 personnes sur le terrain en Colombie-Britannique aujourd'hui. Une centaine d'autres arriveront demain du Brésil , indique Cliff Chapman, le directeur des opérations du Service de lutte contre les feux de forêt, BC Wildfire. Nous remercions nos agences partenaires au Canada et dans le monde entier de s'être mobilisées.

Selon lui, les conditions pourraient légèrement s’améliorer notamment dans le nord de la province.