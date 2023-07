Un salon de barbier de Trois-Rivières sur Roblox

Alors que la majorité des commerces se tournent vers les médias ou les réseaux pour se promouvoir, le salon Barbu Sportif de Trois-Rivières a choisi de créer un jeu vidéo en réalité virtuelle pour se faire connaître.

Après Walmart, Chipotle et autres compagnies américaines, le Barbu Sportif devient la première entreprise québécoise à utiliser la plateforme de jeu Roblox pour attirer une nouvelle clientèle. Ce site de réalité virtuelle permet aux usagers de créer des jeux qui sont joués par des utilisateurs. Cette plateforme attire environ 68 millions de joueurs par jour.

C’est cette popularité qui a interpellé Chloé Houde, la propriétaire du Barbu Sportif. Roblox c'était comme quelque chose qui était beaucoup grandissant pis qu'on entendait de plus en plus parler [alors] on a été intéressé d'aller voir ce que c'était.

Selon Laurent Mercure, le directeur général de Freeground, qui est le premier studio québécois dédié à Roblox, cette plateforme connaît un gain de popularité fulgurant. C'est la quantité incroyable de visibilité qu'on peut avoir sur une plateforme comme celle-ci. La quantité de gens qu'on rejoint est juste phénoménale.

Pour le Barbu Sportif, le but du jeu est d'inciter les gens à fréquenter davantage leur salon de coiffure, mais aussi à susciter un intérêt chez les utilisateurs à devenir barbier.

Simon Lemay qui est barbier au salon, considère que le jeu développé représente bien les faits et gestes reliés à son métier. Il croit que ça pourrait avoir une influence sur les jeunes. On peut couper des cheveux, devenir gérant... tu peux faire toutes sortes d'affaires.

La propriétaire Chloé Houde souhaite que le jeu puisse donner le goût à des gens de venir à son commerce et peut-être aussi d’y travailler.

Le jeu vient récemment d'être mis en ligne, il est encore tôt pour savoir si la réponse sera positive.

Avec les informations de Jeffrey Dupont