Un statut particulier réclamé pour l’Abitibi-Témiscamingue

La mairesse de La Reine et copropriétaire de la Boucherie du Brack, Fanny Dupras, estime que les besoins et les réalités de l’Abitibi-Témiscamingue se distinguent de ceux des autres régions du Québec.

Elle souhaite entre autres que des assouplissements soient adoptés dans le domaine agricole, notamment pour permettre la relance du projet d'abattoir au Témiscamingue ou l’instauration d’un abattoir mobile.

On dirait que, dans toutes les sphères, il faut faire quatre fois les efforts pour arriver à un résultat. Je pense, surtout, qu’il faut faire les choses différemment par rapport aux modèles que nous avons au centre du Québec. Il faut une compréhension de notre réalité.

Ouvrir en mode plein écran Fanny Dupras, copropriétaire de la Boucherie du Brack et mairesse de La Reine. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Fanny Dupras

Mme Dupras réagissait à une entrevue à l’émission Ça vaut le retour de Sébastien Lemire, député du Bloc québécois et représentant de la circonscription d’Abitibi-Témiscamingue à la Chambre des communes, qui demande aux gouvernements fédéral et provincial d’adapter leurs politiques publiques aux spécificités de la région.

Publicité

Un peu compliqué

Le député provincial d'Abitibi-Est et membre du gouvernement caquiste, Pierre Dufour, reconnaît également que la région possède des particularités en raison de sa géographie et que cette réalité influence des domaines comme celui de la construction.

M. Dufour ajoute qu'il peut être compliqué de modifier les mesures adoptées à Québec en fonction des spécificités régionales.

Ouvrir en mode plein écran Le député caquiste d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On tente habituellement, à partir d'une loi ou d’un règlement, d’englober le plus possible l’ensemble de la population du Québec. Ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas des situations où il peut y avoir des statuts pour obtenir des montants additionnels, par exemple pour de l’employabilité, mais ce sont des choses qui se discutent de longue haleine avec les différents ministères pouvant être concernés par différentes décisions , explique-t-il.

Au-delà d'un statut particulier, Pierre Dufour invite à considérer la façon dont les politiques publiques sont mises en œuvre. Il se demande également si des allègements pourraient être adoptés en Abitibi-Témiscamingue pour faciliter la collaboration avec les secteurs ontariens voisins.