Un combattant québécois sur la ligne de front en Ukraine

Il a fait 12 ans dans les Forces armées canadiennes, il est allé en Ukraine dès le début de la guerre parce qu’il y redoutait un génocide de la part des Russes. Francis Dion, originaire de Sherbrooke, a participé aux batailles de Kiev, d’Izioum et récemment de Bakhmout.

Avant de repartir au front pour la contre-offensive ukrainienne comme membre de la légion internationale, il nous raconte sa guerre.

Témoignage d’un combattant.

Un génocide russe

Francis Dion venait d’être démobilisé de l’armée canadienne, il commençait une formation de pompier quand la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Sa réaction : La Russie a envahi l’Ukraine illégalement et elle était en train de causer un génocide. Il y avait des civils, des femmes, des enfants qui mouraient, des femmes étaient violées, donc la question ne se posait même pas, il fallait que je fasse quelque chose, que j’agisse.

Ouvrir en mode plein écran Un soldat lors d'une bataille à Bakhmout Photo : BlackMaple

Direction l’Ukraine par la Pologne en compagnie d’un autre volontaire québécois. À Kiev il s’engage dans la brigade Normande fondée par un autre québécois du nom de guerre de Hrulf.

On donne à Francis le nom de guerre Shadow et on le jumelle avec un tireur d'élite québécois également, de réputation mondiale depuis l’Afghanistan et l’Irak, et connu sous le nom de Wali.

La légende veut qu’il soit le meilleur franc-tireur du monde, qu’il détienne le record de distance du tir au but. Des blogues russes annoncent sa mort 20 minutes après son arrivée supposée à Marioupol alors assiégée. Il n’a jamais mis les pieds à Marioupol.

Ouvrir en mode plein écran Wali, un ancien tireur d'élite du Royal 22e Régiment, est assis avec son arme dans la région de Kiev en mars 2022, où il servait en première ligne avec l'armée ukrainienne. (Photo d'archives) Photo : (Wali/Submitted)

Wali et Shadow combattent ensemble pendant deux mois. Shadow se charge de sa sécurité et du repérage des cibles. Ils participent à la bataille de Kiev à Irpin. Des combats de rue acharnés.

On avançait dans la zone grise, la zone entre les Russes et les Ukrainiens. Et donc après ça, on prenait position au dernier étage des bâtiments. Les tireurs d'élite agissent sur le moral des Russes quand ils voient leurs camarades se faire toucher à côté d’eux. Il y a comme une peur. Une peur dans l’air qui toujours les guette.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

À deux doigts de la mort

Deux fois ils frôlent la mort : à Irpin un char russe les vise avec précision, les manque de peu, et il s’en suit une fusillade avec des soldats russes. La deuxième fois c’est dans les tranchées du Donbass, ils sont quatre, deux de leurs camarades succombent aux tirs russes.

Après deux mois de frousse, Wali va retrouver sa famille au Canada. Francis fait un peu d’humanitaire puis rentre au Canada. Au bout d’un mois, il retourne en Ukraine et il y reste.

Ouvrir en mode plein écran Des soldats à Bakhmout Photo : BlackMaple

Irpin, Izioum, Bakhmout

Irpin et la banlieue ouest de Kiev ont marqué un tournant décisif de la guerre. Les Ukrainiens ont réussi la prouesse de stopper net l’avancée russe. Si Kiev était tombé, les Russes auraient probablement gagné.

Francis participe aussi dans un groupe de snipers à la libération d’Izioum au nord du Donbass et à l’enfer de Bakhmout, face aux redoutables mercenaires de Wagner. Les soldats russes ordinaires sont moins impressionnants. Désorganisés, mais Francis les respecte.

Généralement ce sont de bons combattants. J’ai beaucoup de respect pour eux même s’ils sont du mauvais côté, nous on est du bon côté. Ils sont du mauvais côté, mais ce sont des êtres humains comme nous. Il y a beaucoup de jeunes. Des fois, on se rend compte qu’ils ne savent pas trop ce qu’ils font, ils font des choses vraiment dangereuses, ils s’exposent beaucoup.

La contre-offensive

À présent, son rôle a changé. Il fait partie d’un groupe de reconnaissance d’une dizaine de soldats de la Légion internationale : québécois, américains, britanniques, engagés dans la contre-offensive. Ils sortent surtout la nuit pour éviter les drones thermiques russes.

Ouvrir en mode plein écran Des soldats dans une tranchée Photo : BlackMaple

On reprend du terrain chaque jour dans des offensives contre les positions russes; on reprend du terrain, mais c’est difficile. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts, mais lentement et sûrement, on repousse les Russes. En tous cas, là où on nous a affectés.

Publicité

Comme membres de la légion internationale, ils reçoivent de l’Ukraine environ 1000 dollars américains par mois. Mais ils doivent s’équiper eux-mêmes, avoir leurs propres véhicules, des tout-terrain malmenés qui sont perpétuellement en réparation. En tant qu’équipe de reconnaissance, ils ont besoin de matériel de vision nocturne sophistiqué.

Francis et son collègue québécois Speedy ont fondé le groupe BlackMaple qu’on peut trouver sur tous les médias sociaux pour lever des fonds qui seront entièrement consacrés à l’équipement du groupe.

Les photos sont toutes tirées de vidéos fournis par BlackMaple et tournées dans la région de Bakhmout. Francis compte mettre leurs vidéos en ligne sous peu.

Les projets de Francis, vétéran de guerre après plus d’un an en Ukraine? Gagner la guerre et aider à la reconstruction du pays. Et apprendre l’Ukrainien. Pas question de retourner vivre au Canada.