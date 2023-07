Pour certains, la saison touristique a débuté du mauvais pied dans la région de la Manicouagan. Les feux de forêt et la fermeture de la route 389 en juin n’y seraient pas étrangers.

Moins de touristes ont visité les différents attraits le long de la Manicouagan depuis le début de la belle saison.

Hydro-Québec note une baisse d’achalandage de 30 % pour les visites de la Centrale Manic-5 et de 20 % pour Manic-2.

C'est certain qu’on a eu moins de réservations de dernière minute que les autres années. On a aussi quelques annulations en raison de l’incertitude de la route 389 , indique la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Cathy Hamel.

Elle précise toutefois que l’achalandage touristique a battu des records lors des deux années précédentes. Les écarts observés en 2023 sont biaisés, avertit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La pourvoirie du Relais Gabriel a connu de nombreuses annulations de réservations au mois de juin. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Pour sa part, la pourvoirie Relais Gabriel, située sur les berges du réservoir Manicouagan, encaisse un coup très dur , selon la propriétaire. Ça a beaucoup diminué. Notre saison de pêche est perdue pour le début juin. On perd notre saison, c'est réglé , lâche Claire Savard.

Elle souligne que plusieurs vacanciers ont annulé leur séjour au mois de juin par crainte d’être pris de court par les feux ou une fermeture de la route 389. Je ne pouvais pas leur garantir que la route serait ouverte ou fermée. Alors on a perdu nos clients et on a perdu ceux qui passent sur la route , déplore-t-elle.

Optimisme pour le reste de l’été

Alors que les feux de forêt perdent en intensité sur la Côte-Nord, les pourvoyeurs de plaisance s’attendent à un regain touristique vers la fin du mois de juillet.

On voit que ça relance tranquillement et que les gens seront au rendez-vous dans les prochaines semaines. Donc on est confiant que la saison va aller bon train.

Le début des vacances de la construction pourrait également être profitable à l’industrie touristique. Claire Savard demeure optimiste et s’attend à une hausse d’achalandage lors des prochaines semaines.

Ouvrir en mode plein écran Le bureau touristique est situé à l'entrée de la ville de Fermont, près du camion historique. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Fermont, l’exception

Au bout de la route 389, à Fermont, les vacanciers sont bien au rendez-vous. Les feux et la fermeture de la seule route reliant la ville minière au reste du Québec n’ont eu qu’un faible impact sur l’achalandage.

À la mi-juillet, plus de 600 visiteurs ont déjà séjourné dans la Municipalité, alors que 849 s’y étaient arrêtés au total l’an dernier. Pour la guide touristique à Fermont Jennifer Bowman, cela augure bien pour le reste de la saison estivale.

La saison a commencé avec des gens émerveillés de visiter notre ville et notre mine.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Bowman s'attend à une année touristique forte pour Fermont. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Les activités de plein air, le célèbre mur-écran et la mine attirent plusieurs curieux, selon l’agente touristique.

Elle souligne que quelques annulations ont tout de même été enregistrées en raison des feux de forêt, mais rien pour refroidir l’envie des visiteurs de découvrir le Nord et Fermont.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve