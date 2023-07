Trottinette électrique : l’ARCQ souhaite changer le nom des réseaux cyclables

Avec l’arrivée des trottinettes électriques sur les routes du Québec, le président de l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ), David Lecointre, qui est également directeur général de la Véloroute des Bleuets, souhaite que les réseaux cyclables changent de nom pour « pistes multifonctionnelles ». Il déposera prochainement un projet pilote en ce sens à la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Il souhaite ainsi mieux encadrer et sensibiliser ces nouveaux utilisateurs ainsi que la région devienne un précurseur en matière de bonnes pratiques sur les circuits cyclables.

[La ministre] a démontré une grande ouverture de son ministère pour mettre en place un projet pilote, une table de travail qui permettrait, à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-être, de diffuser la bonne parole sur les bonnes pratiques, a expliqué M. Lecointre. [...] Par exemple, circuler tout à droite, signaler ses dépassements avec une sonnette, limiter sa vitesse, circuler en file indienne et ne pas dépasser dans des courbes.

Par ailleurs, une solution temporaire sera mise en place dans les prochaines semaines sur le pont Charles-Eugène-Couture, situé entre Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, où de nombreux cyclistes craignent pour leur sécurité en raison du manque de largeur.

Publicité

On est heureux de s'être entendus avec le ministère des Transports, les municipalités, pour mettre en place une solution en attendant la reconstruction du pont qui va améliorer la sécurité avec l'implantation de lumières qui permettront une traverse pour les cyclistes et les piétons, alternée, a ajouté le président de l’ ARCQ . C'est une belle nouvelle aujourd'hui.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable projette de construire un nouveau pont une fois que celui de Desbiens sera terminé. Il vise une construction pour 2028-2030, mais la municipalité aimerait que ce soit plus tôt. Des rencontres préparatoires ont déjà eu lieu entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et la marina, qui se situe tout juste à côté du pont.

Rappelons que les trottinettes électriques sont légales au Québec depuis ce jeudi.

Un nouveau tronçon de la Véloroute des Bleuets

Une nouvelle portion de la Véloroute des Bleuets a été inaugurée, jeudi. Elle est toutefois accessible depuis l'année dernière. Elle est située entre la rue de la Gare et la rue de la Plage, à Saint-Gédéon. C'est un segment de près de 2000 mètres qui permet d'éviter le trafic dans le village.

Ouvrir en mode plein écran Émile Hudon est maire de Saint-Gédéon. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'était un des secteurs qui passaient sur la rue de Quen qui était très dangereux et là, ils viennent bonifier en passant le long du petit marais et le long du lac, a expliqué le maire de la municipalité, Émile Hudon. C'est un attrait pour les gens qui circulent sur la Véloroute extraordinaire et ça bonifie notre centre de la municipalité qu'on voulait vraiment touristique.

Selon les informations de Laurie Gobeil