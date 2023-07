Le chemin de la liberté de Maureen Vachon

Maureen Vachon reçoit un diagnostic de cancer du sein métastatique de stade 4 en 2019. Après avoir abandonné les traitements, elle décide de marcher les 1250 km qui séparent Montréal et Gaspé... aller-retour!

Celle qui s'est donné le défi supplémentaire de parcourir le Chemin du Québec dans les deux directions s'élance depuis bientôt trois mois avec ses bâtons de marche et son sac à dos.

C’est plein de bonheur. C'est de la liberté totale.

Maureen Vachon a quitté son domicile montréalais le 24 avril dernier. Depuis, elle sillonne le chemin de la liberté.

C’est la plus belle expérience de ma vie, le plus beau des cadeaux que je ne me suis jamais faits. Je me suis sentie libre en sortant de Montréal […] , relate-t-elle, expliquant avoir vu à ce moment une partie du fleuve Saint-Laurent. Je [lui ai dit] ''tantôt, toi, je vais te voir au complet'' , se souvient-elle.

Après avoir reçu son diagnostic d'un cancer du sein, Maureen Vachon a décidé de vivre pleinement le temps qu'il lui reste.

Après 52 traitements, j'avais de la misère à fonctionner, à faire un kilomètre. Alors [je me suis dit] ''on arrête les traitements et on se trouve un beau projet pour avoir une belle fin de vie''. Et c'est le plus beau des projets que je ne me suis jamais trouvés.

Ce projet, qui totalise 2500 km, comprend la route de Montréal jusqu'au cap Gaspé dans le parc Forillon puis le retour dans la métropole. Tout cela, à pied.

Ouvrir en mode plein écran Maureen Vachon a entrepris le 24 avril dernier une longue marche de 2500 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Au cours de sa marche vers le bout du monde , elle a dû faire face à toutes sortes d’aléas météorologiques. Alors qu’elle approchait de sa cible, de la brume, du vent et du tonnerre sont apparus. Mais malgré tout, elle devait atteindre le but et toucher au phare .

Publicité

Alors, je l'ai comme pris dans mes bras, je l'ai embrassé en me disant, ''oui, j'ai 1250 kilomètres de faits''.

Sur la route du retour

Maureen Vachon est désormais sur le chemin du retour. Elle effectuait jeudi le trajet entre Les Méchins et Sainte-Félicité, une journée de 29 km.

Quand je dépasse les 25 kilomètres, je vais être franche, je traîne un peu de la patte dans les derniers kilomètres. Au départ, je marche à 5 km/h et vers la fin, on est rendu pas mal plus à 3. Mais bon, ça fait partie de la vie , admet-elle avec philosophie.

Cette marche, elle la fait également pour amasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs St-Raphaël de Montréal, où elle résidera à son retour. Je suis tombée en amour avec la maison, avec le personnel, avec comment il fonctionnait, avec les lieux , explique-t-elle. En guise de bonus à sa marche, Mme Vachon a donc décidé d'amasser des fonds pour la cause.

La marcheuse enregistre une capsule chaque matin et chaque soir. Elle les publie sur ses réseaux sociaux afin de tenir sa famille et ses amis au courant de sa progression, de ses rencontres, mais aussi des paysages qu'elle a l'opportunité d'admirer.

Maureen Vachon poursuit sereinement sa route et compte regagner Montréal cet automne.

Selon le reportage de Marguerite Morin