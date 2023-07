Les trottinettes électriques et les gyroroues, aussi appelées monocycles électriques ou monoroues, sont autorisées au Québec. Ces engins peuvent désormais circuler dans les rues dont la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, ainsi que sur les différentes pistes cyclables appartenant au réseau routier.

Cette nouvelle réglementation vient combler un flou juridique, alors que ces véhicules étaient déjà très populaires sur les routes, malgré leur illégalité.

Un projet pilote de trois ans

Il s’agit d’un projet pilote du gouvernement du Québec d’une durée de trois ans, au cours duquel l’illégalité de ce genre d'engins est tout bonnement suspendue.

Des informations seront recueillies durant ce projet, a expliqué le porte-parole du ministère des Transports ( MTQ ), Louis-André Bertrand. Le projet pilote a été balisé pour assurer la sécurité des usagers et avoir la meilleure cohabitation possible [avec les autres modes de transport] sur les pistes cyclables et sur la voie publique.

Au terme du projet pilote, le ministère surveillera notamment s’il y a une hausse du nombre d'accidents sur les routes, ou encore si la vitesse maximale doit être ajustée à la hausse comme à la baisse .

Le projet permet de mettre des balises pour valider le fonctionnement optimal des trottinettes électriques et des gyroroues.

Plusieurs balises à respecter

Pour assurer la sécurité de tous, la vitesse maximale autorisée pour les trottinettes électriques et les gyroroues est de 25 km/h. De leur côté, les vélos électriques doivent respecter une vitesse maximale de 32 km/h, sans quoi ils seraient considérés comme des mobylettes et deviendraient ainsi illégaux sur les pistes cyclables.

Les utilisateurs de trottinettes électriques qui peuvent atteindre une vitesse de croisière supérieure à la vitesse maximale permise devront donc munir leur engin d’un processus de ralentissement automatique.

La différence de vitesse maximale entre les vélos électriques et les trottinettes électriques s’explique notamment par la grosseur de l’équipement, note Louis-André Bertrand.

Certaines voies ne pourront pas être empruntées par les usagers, comme c’est d’ailleurs déjà le cas pour les cyclistes. Par exemple, les trottinettes électriques et les gyroroues ne pourront pas traverser le pont Jacques-Cartier en empruntant les voies réservées aux véhicules.

Ouvrir en mode plein écran Les gyroroues ont désormais l'autorisation de circuler sur la voie publique. Photo : Radio-Canada

D'autres conditions devront aussi être respectées. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser les 500 watts. Un âge minimal est également requis : il faut impérativement être âgé de 14 ans et plus. Par ailleurs, le port d’un casque de protection est obligatoire. Quant aux gyroroues, le port de genouillères, de protège-coudes et de gants est également requis.

Comme pour les vélos électriques, l’utilisation d’un cellulaire ou le port d’écouteurs est interdit. Enfin, aucun passager et aucune remorque ne seront tolérés.

Il est également recommandé de signaler avec les bras pour indiquer les virages, mais Louis-André Bertrand estime qu’il est peut-être préférable de garder les deux mains sur le guidon pour des raisons de stabilité.

Constats d’infraction et remisage

Lorsqu'il est question de projets pilotes comme celui-ci, il revient aux policiers de faire respecter les balises.

Paul Leduc, chef à la retraite du Service de la sécurité routière et récréotouristique de la Sûreté du Québec, est d’avis qu' il faudra un guide d’interprétation de la loi . Les policiers ont bien reçu la documentation nécessaire et se penchent présentement sur l’application possible des différentes modalités, ajoute-t-il.

Pour l’instant, difficile de savoir comment les contrevenants seront punis. Dans le Code de la sécurité routière, dans le cas d’une infraction continue, comme lorsqu’un moteur est supérieur à la limite de 500 watts par exemple, l’engin peut être saisi et remisé.

Sachant qu’il y a bon nombre de trottinettes de 700 watts qui circulent sur nos routes, c’est une question de gros bon sens.

La plupart des constats d’infraction seront de 200 $, en plus des frais, pour un total d’environ 320 $. Ils seront notamment remis aux utilisateurs de moins de 14 ans, à ceux qui circulent à plus de 25 km/h, ou encore à ceux qui ne portent pas de casque.

Il n’est pas non plus impossible que les services de police en viennent à contrôler la vitesse des utilisateurs par radar.

Rappelons qu’en 2019, 324 constats d’infraction avaient été remis par le SPVM pour non-respect du Code de la sécurité routière, principalement pour non-port du casque, lors de l’expérience difficile des trottinettes électriques à Montréal.

Cette année, l'entreprise Bird Canada a déployé, du 1er juillet au 15 novembre, des trottinettes électriques en libre-service au parc Jean-Drapeau, où l’on tente de réduire la circulation automobile.

Où rouler légalement?

Le projet pilote encadre les pistes cyclables ainsi que le réseau routier uniquement. Ainsi, une voie cyclable, hors des réseaux routiers, comme celle sur le bord du canal Lachine, pourrait permettre davantage d’engins ou réduire les contraintes en vigueur. La Municipalité – dans ce cas, la Ville de Montréal – n’aurait qu’à mettre sur pied une signalisation détaillée.

Or, tout comme pour les vélos, il n’y a pas d’obligation d'emprunter les pistes cyclables. C’est une recommandation, car c’est un milieu souvent plus sécurisé, mais il n’y a pas d’obligation légale d’emprunter une piste cyclable, que l’on soit à vélo ou en trottinette électrique , précise Louis-André Bertrand.

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Louis-André Bertrand (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Assurés en cas d’accident?

Le coordonnateur des relations médias et de la gestion de communauté à la Société de l'assurance automobile du Québec, Gino Desrosiers, souligne que les gens seront couverts pour des blessures liées à un accident qui implique un véhicule automobile immatriculé . Les personnes impliquées seront ainsi couvertes par la Loi sur l'assurance automobile, comme c’est d’ailleurs le cas présentement pour les cyclistes et les piétons.

Par contre, si un accident survient à la suite d'une collision entre deux trottinettes, entre une trottinette et un vélo, ou contre du mobilier urbain ou un nid-de-poule, les personnes accidentées ne seront pas couvertes. Ces personnes devront se tourner vers leur compagnie d’assurance ou vers celle de l’autre personne impliquée , ajoute Gino Desrosiers.

Bémols sur le plan de la cohabitation

Angèle Pineau-Lemieux, coordonnatrice aux affaires publiques et aux communications d’Accès transports viables, un organisme qui défend la mobilité durable et les droits des utilisateurs des transports actifs, est d’avis qu’il faut davantage de sensibilisation auprès de la population.

Il faut un investissement de la part des différents paliers de gouvernements dans des infrastructures piétonnes et cyclables sécuritaires, séparées de la chaussée, pour que la cohabitation fonctionne.

Mme Pineau-Lemieux ajoute que l'encadrement des trottinettes électriques ne fait que renforcer un besoin déjà existant. Selon cet organisme, il faudra certainement ajouter des pistes cyclables et peut-être même les élargir.

Avec les informations de Magalie Masson