Accident mortel à Saint-Gédéon : des rencontres sont prévues avec le MTMD

Quelques jours après l’accident ayant fait deux morts à Saint-Gédéon sur la rue de Quen, le maire Émile Hudon assure que des rencontres avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) sont prévues en août afin de trouver des solutions pour améliorer la sécurité du secteur.

Le maire de Saint-Gédéon a d’ailleurs déjà eu une rencontre cette semaine avec Transports Québec et la Sûreté du Québec pour faire le point, après qu'un homme et une femme à moto sont morts dans une collision avec une voiture lundi soir. Quant à lui, le conducteur de l’automobile a été blessé et a été accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort.

On va laisser tomber un peu la poussière, ils vont faire leur rapport et on va se rencontrer. [...] On va faire un post mortem avec le ministère. C'est toujours un accident de trop. Ce qu'on peut faire pour améliorer le secteur, on en parle depuis longtemps avec Transports Québec. Et on va continuer et en août, on devrait avoir des rencontres de ce côté-là , a mentionné Émile Hudon.

Émile Hudon est maire de Saint-Gédéon.

Le secteur est aussi concerné par une présence de grande faune.

Parmi les améliorations possibles, le maire a indiqué qu'une signalisation lumineuse et un panneau annonçant l’arrêt d’avance pourraient être envisagés. Il a aussi évoqué l’idée d’un carrefour giratoire.

C'est sûr que l'idéal [...], ça serait un carrefour giratoire. Ça règlerait le problème. Est-ce qu’ils vont y penser? [...] Tout va être sur la table quand on va parler au ministère des Transports , a conclu le maire.

