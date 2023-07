Isthme de Chignecto : la nature doit faire partie de la solution, disent des experts

Les milieux humides qui composent l’étroite bande de terre qui relie le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse peuvent participer à endiguer naturellement la montée des eaux qui menace ce territoire, assurent des experts.

En agissant comme des zones tampons le long du rivage, les divers milieux naturels de l’isthme jouent un rôle crucial pour atténuer les effets des changements climatiques dans la région, explique Sabine Dietz, directrice générale de CLIMAtlantic.

Sabine Dietz estime que les milieux naturels qui composent l'isthme de Chignecto doivent être restaurés pour participer à préserver ce lien entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La présence de dunes de sable ou de marais salés devant les infrastructures et les maisons, par exemple, absorbent l'impact des vagues, du vent et des tempêtes. [...] Les zones humides fonctionnent aussi comme des bassins d'eau de rétention lorsque les pluies sont abondantes. C'est vraiment un morceau clé pour l'adaptation , explique-t-elle.

Selon elle, ce service rendu par la nature pourrait être plus efficace si on restaurait les milieux humides de l’isthme qui ont été drainés à des fins d’agriculture par les Acadiens, il y a de cela plusieurs centaines d'années. Elle évoque les dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona pour justifier l’urgence de restaurer l’isthme.

Si on pense juste à gérer les risques et les impacts avec des infrastructures, on fait fausse route!

Elle pointe du doigt le projet proposé par les gouvernements pour protéger l’isthme de Chignecto. Il faut vraiment penser à des approches qui intègrent la nature , poursuit-elle.

Pendant que les hommes politiques se battent pour savoir qui devra payer la facture des travaux de l'isthme de Chignecto, des scientifiques veulent faire entendre leur point de vue : au delà des constructions, la nature doit participer à aider à préserver l'isthme de la montée des eaux. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

La directrice générale de CLIMAtlantic reconnaît qu'à certains endroits, la seule solution est de construire des infrastructures. Mais Sabine Dietz juge qu'à d'autres, la solution naturelle n'a pas été assez considérée. Il faut vraiment travailler avec l’environnement pour ralentir ses risques et ses impacts, et non contre l'environnement.

Pour prouver son point de vue, elle assure que contrairement à un mur ou une digue en béton, les solutions naturelles sont vivantes et évolutives, et donc plus résilientes face aux changements climatiques. Elles auraient aussi le mérite d’être moins coûteuses et plus durables qu’une digue qui sera éventuellement usée, voire submergée.

Une biodiversité florissante menacée

En plus d’être une barrière protectrice contre les changements climatiques, les écosystèmes de l’isthme de Chignecto foisonnent d’espèces animales et végétales, et constituent des zones de reproduction et de nidification prisées.

Le professeur en écologie à l’Université de Moncton Gaétan Moreau s’émerveille devant la richesse des habitats : L’isthme abrite une diversité de milieux qu'on ne retrouve ni du côté du Nouveau-Brunswick ni du côté de la Nouvelle-Écosse.

La tortue des bois est une espèce en péril qui se trouve notamment sur l'isthme de Chignecto. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon Gaétan Moreau, l’élévation annoncée du niveau de la mer aura des conséquences catastrophiques sur cette biodiversité abondante. Il donne l’exemple de l’orignal dont la population est abondante au Nouveau-Brunswick, mais en voie de disparition en Nouvelle-Écosse. L’orignal verrait ainsi son pont coupé par la montée des eaux.

Gaétan Moreau milite pour la préservation de l'isthme de Chignecto qui possède une biodiversité unique. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Le professeur en écologie ajoute que l’activité humaine pousse des espèces animales et végétales vers l’intérieur des terres. Ce qui a pour conséquence des écosystèmes côtiers qui ont plus de difficulté à s’adapter aux changements climatiques.