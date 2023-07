Une centaine d’artistes posent leur chevalet à Kamouraska

Jusqu'à dimanche, c’est le 28e Symposium de peinture du Kamouraska. Entre 85 et 100 artistes exposent leurs œuvres devant public.

L’événement se tient simultanément dans trois municipalités de la région.

Les visiteurs peuvent se rendre à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, à Saint-Germain-de-Kamouraska et à Kamouraska.

Ouvrir en mode plein écran La salle d'exposition de Saint-Germain-de-Kamouraska Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

C’est dans cette dernière municipalité que l’on retrouve le plus grand nombre d’artistes qui exposent, soit une quarantaine. Les visiteurs pourront y déambuler d’un kiosque à l'autre situé dans la salle d'exposition ou sous des chapiteaux.

Les artistes peuvent également participer à des ateliers de maîtres sur place.

Ça fait du bien, des fois, de sortir montrer ce qu'on fait, d’échanger!

Ouvrir en mode plein écran Yvan Rheault s'inspire du laid pour créer du beau sur des cartes géographique. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

La découverte du paysage Bas-Laurentien

Un tiers des exposants est originaire du Bas-Saint-Laurent et les autres sont établis partout au Québec ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Quand un peintre vient visiter notre région, puis qu'il sillonne notre territoire [...] il l'immortalise rapporte le président du conseil d’administration du Symposium, Yves Ayotte.

[L'artiste] devient le meilleur ambassadeur de notre région.

Pour l'artiste peintre saguenéenne Caroline Dion, cette semaine est l’occasion d’observer la nature environnante et de s’en inspirer dans ses œuvres.

Ouvrir en mode plein écran La peintre Caroline Dion entame une toile inspiré de son passage au Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les différentes municipalités ont organisé des ateliers de création pour stimuler l’imaginaire des peintres. Réjeanne Pelletier a répondu présente malgré le fait qu'il fallait qu'elle se réveille tôt le matin pour se joindre aux activités.

À 8 h 30, je n'étais pas prête mentalement. J'avais un petit vent de panique. Puis, là, je suis arrivée dans le village, puis ce qui a attiré mon attention, c'était la bâtisse avec une toiture bleue , raconte Mme Pelletier. À la fin, la pluie s'en venait. Alors là, tu arrives à créer des touches de couleurs vraiment magnifiques parce que c'est l'impulsion du moment.

Sur leur chevalets, leurs peintures changent au gré des rencontres et se teintent des histoires et des différentes découvertes.

Ouvrir en mode plein écran La peintre Réjeanne Pelletier, raconte son aventure de peinture sous la pluie. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Des visiteurs de partout

L’an dernier, les organisateurs de l’événement ont tenu un recensement afin de connaître le nombre de visites ainsi que leur provenance. Près de 8000 visiteurs, majoritairement des touristes, ont visité les différents kiosques.

Ouvrir en mode plein écran La météo n'arrête pas les peintres, même sous la pluie, ils continue d'exposer. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Yves Ayotte se dit surpris de voir que l’événement intéresse aussi les citoyens de la MRC de Kamouraska

J'aurais jamais pensé, après avoir eu le sondage, que les gens de la région même du Kamouraska et aussi un peu plus loin, étaient curieux et intéressés à visiter l’événement , indique-t-il.