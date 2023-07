Les Ami.e.s du carré civique espèrent des consultations à Saint-Boniface dès cet été

Les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface (ACCSB) veulent faire valoir leurs modalités pour les consultations citoyennes sur l’avenir du site du carré civique. Le regroupement espère que ces six mois de consultation commenceront avant la fin de l'été et seront circonscrites au quartier de Saint-Boniface.

Par l’intermédiaire de leur président, Robert Loiselle, les ACCSB disent vouloir rencontrer les gestionnaires de la Ville de Winnipeg responsables de mener les consultations.

Il faut frapper quand le fer est chaud. On a approché la ville pour leur dire qu'on est prêt à discuter , explique M. Loiselle.

Ouvrir en mode plein écran La Coopérative La Crémerie souhaiterait construire un immeuble de logements abordable accolé à l'ancienne caserne de pompiers et à l'ancien hôtel de Ville. Photo : Fournie par Jonathan Boisvert

En juin dernier, la Ville a adopté une résolution accordant six mois de consultation sur l’avenir du 219 boulevard Provencher et du 212 rue Dumoulin. Les consultations doivent permettre de déterminer si le site sera vendu ou loué à long terme , résume Robert Loiselle.

Ce dernier soutient que les ACCSB souhaitent rencontrer la Ville afin de savoir comment elle envisage de mener ces consultations .

On espère avoir une rencontre avec la Ville dans les deux ou trois prochaines semaines et entamer les consultations communautaires le plus vite possible , explique le président du regroupement.

Ces consultations doivent se faire dans des modalités précises, ajoute Robert Loiselle. On serait prêt à consulter la communauté de Saint-Boniface, tant en français qu’en anglais.

L’objectif des ACCSB est que le carré civique reste une partie intégrante de la francophonie.

La communauté a toujours été présente dans le carré civique. Ce qu’on verrait, c’est que cette situation continue à long terme.